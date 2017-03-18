جشنواره ملی فیلم و عکس بهرفت در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خطیری عصر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از پکیج طرح خانواده آماده در مخاطرات در ساری اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش عکس و فیلم کوتاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طرح ملی بهرفت با عنوان بهبود رفتارهای ترافیکی در سه عنوان برگزار می شود گفت: این منظور به منظور درگیرکردن کودکان و نوجوانان و جوانان با حوادث و سوانح ترافیکی و کمک گرفتن از آنان برای انتقال آموزش ها و در نهایت تغییر رفتار اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در هر بخش سه اثر پذیرش می شود و مهلت ارسال جشنواره تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده خواهد بود و جایزه نفر اول دو میلیون تومان، نفر دوم یک میلیون تومان و نفر سوم ۵۰۰ هزار تومان به همراه لوح و تبدیل جشنواره خواهد بود.

خطیری با بیان اینکه تکنیک آثار ارسالی آزاد خواهد بود اظهار داشت: داوری آثار پنجم اردیبهشت و مراسم اختتامیه همزمان با روز هلال احمر برگزار می شود.