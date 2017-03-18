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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

جشنواره ملی فیلم و عکس بهرفت در مازندران برگزار می شود

جشنواره ملی فیلم و عکس بهرفت در مازندران برگزار می شود

ساری - جشنوار ملی فیلم و عکس بهرفت با هدف ترویج فرهنگ داوطلبی و با عنوان بهبود رفتارهای ترافیکی در مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خطیری عصر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از پکیج طرح خانواده آماده در مخاطرات در ساری اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش عکس و فیلم کوتاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طرح ملی بهرفت با عنوان بهبود رفتارهای ترافیکی در سه عنوان برگزار می شود گفت: این منظور به منظور درگیرکردن کودکان و نوجوانان و جوانان با حوادث و سوانح ترافیکی و کمک گرفتن از آنان برای انتقال آموزش ها و در نهایت تغییر رفتار اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در هر بخش سه اثر پذیرش می شود و مهلت ارسال جشنواره تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده خواهد بود و جایزه نفر اول دو میلیون تومان، نفر دوم یک میلیون تومان و نفر سوم ۵۰۰ هزار تومان به همراه لوح و تبدیل جشنواره خواهد بود.

خطیری با بیان اینکه تکنیک آثار ارسالی آزاد خواهد بود اظهار داشت: داوری آثار پنجم اردیبهشت و مراسم اختتامیه همزمان با روز هلال احمر برگزار می شود.

کد مطلب 3935457

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