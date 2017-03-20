آماده باش نیروهای اورژانس در ایام نوروز / بکارگیری ۵۵ پایگاه

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه در طرح امداد نوروزی برنامه‌های متعددی شامل برگزاری جلسات متعدد با مسئولین پایگاه های استان و شهرستان کرمانشاه و همچنین سایر سازمانهای امدادی داشته است.

وی از تجهیز پایگاههای شهری و جاده ای استان به ملزومات لازم اورژانس و فوریت های پزشکی خبر داد و گفت: آمبولانس‌های بنز اسپرینتر ۳۱۵ راه اندازی و به اکثر پایگاهها تحویل داده شد که مجموع سرویس آمبولانسها ۱۰۰دستگاه است.

آزادی با اشاره به اینکه مرخصی کلیه پرسنل تا پایان طرح امداد نوروزی لغو و کلیه نیروها بکار گرفته شدند، افزود: به ۳۴۰ نفر نیروی اورژانس آماده باش اعلام شده است.

وی از بکار گیری ۵۴ پایگاه شهری و جاده ای و یک پایگاه اورژانس هوایی خبر داد و بیان کرد: نصب بنر در محل پایگاههای جاده ای، تشکیل تیم بازرسی فوریت‌های پزشکی و بازدید هر روزه از پایگاه های استان، تشکیل تیم بازرسی دانشگاه متشکل از نمایندگان معاونین دانشگاه و پرسنل فوریت‌های پزشکی و بازدید هرروزه از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی - درمانی از دیگر اقدامات و برنامه‌ها است.

آزادی با اشاره به اینکه سه کمپ نوروزی ۲۴ ساعته در ورودی شهر کرمانشاه، میدان آزادگان به همراه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس جهت پوشش امدادی حوادث احتمالی محور مواصلاتی کرمانشاه همدان و کمربندی شرقی ایجاد شده، افزود: استقرار آمبولانس‌های پایگاههای جاده ای در حاشیه جاده ها بخاطر امداد رسانی سریع و بموقع و امنیت خاطر مسافرین و فعالیت ۲۴ ساعته ستاد هدایت واطلاع رسانی جهت پذیرش و جابجایی سریع مصدومین احتمالی از دیگر برنامه ها است.

وی از فعالیت واحد EOC (اتاق عملیات بحران) بصورت ۲۴ ساعته خبر داد و گفت: ارسال پیامک حوادث ویژه به اتاق عملیات بحران کشور و مسئولین استانی در کوتاهترین زمان ممکن، مستندسازی از خدمات اورژانس و ارسال به استودیو سلامت وزارتخانه از دیگر برنامه‌ها می‌باشد.