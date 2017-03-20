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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۹

در اعتراض به صدور بیانیه علیه آل‌خلیفه؛

امارات سفیر سوئیس در «أبوظبی» را احضار کرد

امارات سفیر سوئیس در «أبوظبی» را احضار کرد

وزارت خارجه امارات در اعتراض به صدور بیانیه از سوی سوئیس در محکومیت وضعیت حقوق بشر در بحرین، سفیر «بِرن» در أبوظبی را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه امارات سفیر سوئیس در این کشور را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، احضار سفیر سوئیس در امارات در اعتراض به بیانیه این کشور در شورای حقوق بشر مبنی بر محکومیت وضعیت حقوق بشر در بحرین، صورت گرفت.

وزارت خارجه امارات در همین ارتباط مدعی است: دولت بحرین تاکنون اقدامات زیادی را در راستای استحکام بخشیدن به مسائل حقوق بشری انجام داده است!

سوئیس روز سه شنبه گذشته با صدور بیانیه ای در شورای حقوق بشر اعلام کرده بود که رژیم آل خلیفه مردم خود را قلع و قمع می کند و به تعهدات بین المللی خود پایبند نیست.

گفتنی است، در حال حاضر رژیم آل خلیفه به دلیل شدت اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی، به نهادهای حقوق بشری بین المللی اجازه بازدید از زندان های خود را نمی دهد.

کد مطلب 3936208

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