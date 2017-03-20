کیومرث هاشمی دقایقی بعد از تحویل سال ۱۳۹۶ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مهمترین برنامه های کمیته ملی المپیک در سال جدید توضیح داد و تاکید کرد که علاوه بر حضور در سه رویداد آسیایی و جهانی، برگزاری دو انتخابات مهم را در برنامه داریم، انتخاباتی که سال جدید را برای کمیته سرنوشت ساز می کند.

وی ضمن تبریک سال جدید گفت: بازی های کشورهای اسلامی همراه با بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا دو رویداد بزرگی است که کاروان ورزش کشورمان در نیمه نخست سال جدید باید در آنها شرکت کند. چگونگی حضور در هر دو رویداد برای مان مهم و حائز اهمیت است اگرچه به لحاظ فنی بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

رئیس کمیته ملی المپیک در توضیح این موضوع اظهارداشت: برخلاف بازی های کشورهای اسلامی، بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا زیر نظر شورای المپیک آسیا برگزار می شود و به همین دلیل کیفیت کاروان اعزامی و نتایج به دست آمده در آن برای مان از اهمیت زیادی برخوردار است اما از طرفی اهمیت بازی های کشورهای اسلامی را هم نمی توانیم نادیده بگیریم. به هر حال ایران ام القری کشورهای اسلامی است ضمن اینکه سال هاست بازی های کشورهای اسلامی برگزار نشده است. برای مان مهم است که به عنوان ام القری کشورهای اسلامی حضوری قابل توجه در این بازی ها داشته باشیم.

هاشمی تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد چگونگی کاروان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی در ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک و به ریاست وزیر ورزش انجام می شود. در این ستاد در رابطه با کاروان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی در باکو آذربایجان و تعداد رشته ها و ورزشکاران اعزامی تصمیم گیری شده است اما هنوز در رابطه با بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به جمع بندی نرسیده ایم. در اولین جلسه ای که ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک در سال جدید خواهد داشت، در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در نیمه دوم سال ۹۶ و اواخر اسفندماه هم بازی های المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار می شود. البته به خاطر شرایط ورزش های زمستانی در کشورمان، کاروان به نسبت کوچکی در این دوره بازی ها خواهیم داشت اما به هر حال حضور در این رویداد هم بخشی از اولیت های کمیته ملی المپیک در سال جدید به حساب می آید.

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینها برنامه هایی است که به لحاظ رویدادی در دستور کار کمیته ملی المپیک برای سال ۱۳۹۶ قرار دارد. به جز این اما ما دو سه کار مهم دیگر هم داریم که نتایج آنها به نوعی برای کمیته ملی المپیک و ورزش کشور سرنوشت ساز خواهد بود.

هاشمی در این رابطه گفت: یکی از برنامه های مهم انتخابات کمیسیون ورزشکاران است. این کمیسیون تنها کمیسیونی است که آئین نامه آن باید مورد تائید کمیته بین المللی المپیک قرار بگیرد. از نظر IOC یکی از ارکان اصلی ورزش در جهان، ورزشکاران و قهرمانان المپیک هستند که در قالب کمیسیون ورزشکاران برای ورزش کشورشان فعالیت می کنند. یک سال پیش اعضای هیات اجرایی بررسی آئین نامه کمیسیون ورزشکاران را نهایی کرده و آن را برای IOC ارسال کردند. مسئولان کمیته ملی المپیک در مورد این آئین نامه ارسالی نقطه نظراتی داشتند که اعضای هیات اجرایی تقریبا۲۰ روز پیش، در نشستی که داشتند آنها را بررسی و در آئین نامه لحاظ کردند. بعد از آن مجددا آئین نامه کمیسیون ورزشکاران برای تائید و ابلاغ نهایی به کمیته بین المللی المپیک ارسال شد.

وی ادامه داد: بعد از تائیدیه آئین نامه کمیسیون ورزشکاران از طرف IOC، انتخابات این کمیسیون را بر اساس همین آئین نامه برگزار خواهیم کرد. این اولین بار خواهد بود که برای کمیسیون ورزشکاران بر اساس آئین نامه مورد تائید IOC انتخابات برگزار می شود.

رئیس کمیته ملی المپیک برگزاری انتخابات این کمیته را دیگر برنامه مهم سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: دی ماه دوره چهار ساله هیات اجرایی فعلی کمیته ملی المپیک به پایان می رسد. بر همین اساس آذرماه یا دی ماه انتخابات کمیته برای مشخص شدن اعضای جدید برگزار خواهد شد. قاعدتا چندماه قبل از تاریخ انتخابات، نام نویسی از کاندیداها را خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: کمیته ملی المپیک در نیمه نخست سال برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران و در نیمه دوم هم برگزاری انتخابات هیات اجرایی را خواهد داشت؛ انتخاباتی که نتیجه آن قطعا برای کمیته ملی المپیک و مجموعه ورزش مهم و سرنوشت ساز است.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز امیدواری از اینکه موفقیت های ورزش در سال جدید به مراتب بیشتر و چشمگیرتر از سال گذشته باشد، گفت: امیدوارم در سایه همدلی میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها، ادارات کل ورزش استان ها، هیات های ورزشی و دیگر نهادها و دستگاه های مرتبط با ورزش و البته رسانه ها که نقش زیادی در موفقیت ها دارند، مسیر حرکت ورزش به سمتی سوق داده شود که نتیجه آن دستیابی به اهداف تعریف شده باشد و خوشحالی مردم را در پیش داشته باشد.