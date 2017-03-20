۲۱۰ نفر در شیراز برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز، علی سعیدی افزود: فردا و در دومین روز از ثبت نامها، داوطلبین می توانند از ساعت ٨ تا پایان وقت اداری به فرمانداری مراجعه کنند.

وی بیان کرد: افرادی که از طریق دفاتر پیشخوان برای ثبت نام مراجعه کردند، کمک زیادی به فرآیند پایانی ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز افزود: کاندیداهادر روزهای باقی مانده می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تسهیل در فرایند ثبت نام نهایی اقدام کنند.

سعیدی بیان کرد: همچنین داوطلبین خان زنیان، لپویی، صدرا، زرقان و دایون و شیراز برای ثبت نام باید به فرمانداری شیراز مراجعه کنند.

تعداد ٩٥ نفر عوامل ثبت نام کننده هستند.