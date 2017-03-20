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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز:

۲۱۰ نفر در شیراز برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند

۲۱۰ نفر در شیراز برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند

شیراز- معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز گفت: در نخستین روز از ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در شیراز ٢١٠ نفر ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز، علی سعیدی  افزود: فردا و در دومین روز از ثبت نامها، داوطلبین می توانند از ساعت ٨ تا پایان وقت اداری به فرمانداری مراجعه کنند.

وی بیان کرد: افرادی که از طریق دفاتر پیشخوان برای ثبت نام مراجعه کردند، کمک زیادی به فرآیند پایانی ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز افزود: کاندیداهادر روزهای باقی مانده می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تسهیل در فرایند ثبت نام نهایی اقدام کنند.

سعیدی بیان کرد: همچنین داوطلبین خان زنیان، لپویی، صدرا، زرقان و دایون و شیراز برای ثبت نام باید به فرمانداری شیراز مراجعه کنند.

تعداد ٩٥ نفر عوامل ثبت نام کننده هستند.

کد مطلب 3936376

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