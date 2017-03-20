۷۸۰۰ جانباز اعصاب و روان در خوزستان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فرجیان ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از مرکز جانبازان اعصاب و روان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لطف خداوند متعال شامل حال ما شده که سال تحویل را با حضور در کنار و جمع یادگاران هشت سال دفاع مقدس که جوانی، جسم و روح خود را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشتند.

وی افزود: ۶۵ نفر از جانبازان اعصاب و روان هم اینک بستری در بیمارستان اعصاب و روان داریم که کارهای درمانی آنها به صورت منظم انجام می شود.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به وجود هفت هزار و ۸۰۰ نفر جانباز اعصاب و روان در این استان بیان کرد: اقدامات درمانی جانبازان و کاردرمانی های آنها را انجام می دهیم. کار تعدادی از این جانبازان در دو بخش حاد و مزمن انجام و عده ای دیگر هم فقط به کاردرمانی نیاز دارند.

فرجیان یادآور شد: برخی از این جانبازان را صبح ها در مراکز نگهداری و عصر به کانون خانواده برمی گردانیم. در مراکز نگهداری علاوه ر انجام کارهای درمانی، آنها را با نقاشی و کاردستی هم سرگرم می کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: اردوهای تفریحی برای جانبازان برنامه ریزی شده و آنها را اعزام کردیم. به عنوان نمونه در سال گذشته با هزینه استاندار خوزستان جانبازان بسیاری را به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام کردیم.