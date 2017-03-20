  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۲۴

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان:

۷۸۰۰ جانباز اعصاب و روان در خوزستان داریم

۷۸۰۰ جانباز اعصاب و روان در خوزستان داریم

اهواز ـ مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به وجود هفت هزار و ۸۰۰ نفر جانباز اعصاب و روان در این استان گفت: اقدامات درمانی جانبازان و کار درمانی های آنها را انجام می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فرجیان ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از مرکز جانبازان اعصاب و روان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لطف خداوند متعال شامل حال ما شده که سال تحویل را با حضور در کنار و جمع یادگاران هشت سال دفاع مقدس که جوانی، جسم و روح خود را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشتند.
وی افزود: ۶۵ نفر از جانبازان اعصاب و روان هم اینک بستری در بیمارستان اعصاب و روان داریم که کارهای درمانی آنها به صورت منظم انجام می شود.
مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به وجود هفت هزار و ۸۰۰ نفر جانباز اعصاب و روان در این استان بیان کرد: اقدامات درمانی جانبازان و کاردرمانی های آنها را انجام می دهیم. کار تعدادی از این جانبازان در دو بخش حاد و مزمن انجام و عده ای دیگر هم فقط به کاردرمانی نیاز دارند.
فرجیان یادآور شد: برخی از این جانبازان را صبح ها در مراکز نگهداری و عصر به کانون خانواده برمی گردانیم. در مراکز نگهداری علاوه ر انجام کارهای درمانی، آنها را با نقاشی و کاردستی هم سرگرم می کنیم.
وی در پایان عنوان کرد: اردوهای تفریحی برای جانبازان برنامه ریزی شده و آنها را اعزام کردیم. به عنوان نمونه در سال گذشته با هزینه استاندار خوزستان جانبازان بسیاری را به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام کردیم.

کد مطلب 3936574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها