به گزارش خبرنگار مهر، «اکرم عفیف» که در تیم اسپورتینگ خیخون اسپانیا بازی می کند، پیش از بازی با ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، گفت: کاملا می دانیم که بازی ساده ای در پیش نداریم بلکه این مسابقه برای هر دو تیم همانند استخوان شکسته است بخصوص بعد از اتفاقاتی که در بازی رفت و در تهران رخ داد. در صورتی که اشتباهات فردی در دقایق آخر آن بازی رخ نمی داد، برنده می شدیم.

وی افزود: باوجود تجربه و توانایی زیادی که تیم ایران در چنین مسابقاتی دارد، ما هم برای برد و کسب سه امتیاز تلاش می کنیم. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد. ما هنوز فرصت و شانس صعود به جام جهانی را داریم.

مهاجم تیم ملی قطر خاطرنشان کرد: بازی تدارکاتی با آذربایجان و تیم المپیک قطر برای ما بسیار مفید بود و کادر فنی به آنچه که می خواست در این دو مسابقه دست یافت.

اکرم عفیف درباره تیم ایران هم گفت: ایران تیم بسیار خوبی با مجموعه ای از بازیکنان معروف و بزرگ است که برای آنها احترام قائلیم ولی تیم ما قدرت شکست ایران را دارد.

مهاجم تیم ملی قطر در پایان از هواداران قطری خواست که این تیم را تنها نگذارند. وی گفت: بازی در زمین خودمان و با حضور هوادارانمان برگزار می شود. این امتیاز بزرگی برای ماست. برای همین لازم است که از شرایط میزبانی استفاده کنیم. بدون شک تماشاگران حامی بزرگی برای تیم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و قطر از ساعت ۲۰:۳۰ فردا پنجشنبه در دیدار برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی در دوحه به مصاف هم خواهند رفت.