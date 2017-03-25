کاهش ۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی نوروز ۹۶/ بیشترین تردد در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران در مشهد گفت: در این مدت در برخی جاده ها به دلیل مه آلود بودن و افزایش تردد، شاهد افزایش تصادفات رانندگی بوده ایم.

وی بیشترین تردد را مربوط به جاده های خراسان رضوی دانست و اظهار کرد: پس از آن شهرهای شمالی و جنوب کشور بیشترین تردد را داشته اند. نوروز امسال رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی مردم نسبت به سال گذشته بهتر بود.

سردار اشتری با بیان اینکه مرحله اول بازگشت از سفرهای نوروزی آغاز شده است، افزود: اغلب جاده های کشور پرتردد است و با توجه به شرایط آب و هوایی و بارش باران و برف، رانندگان باید مجهز به تجهیزات مناسب برای این شرایط باشند.

وی از مردم خواست توصیه های مامورین انتظامی و پلیس مستقر در جاده ها را جدی گرفته و با توجه به خستگی سفر در مسیر بازگشت، هر ۲ ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

وی با بیان اینکه اغلب تصادفات جاده ای در ساعات عصر و بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است، اظهار کرد: رانندگان باید از رانندگی هنگام خستگی پرهیز کرده و با حوصله، صبر و رعایت قوانین و توصیه های پلیس سفر خوشی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

سردار اشتری گفت: ماموران انتظامی در تمام نقاط کشور و جاده های اصلی حضور دارند و مردم می توانند هر گونه پیشنهاد، انتقاد و راهنمایی خود را از طریق تماس با سامانه های ۱۲۰ ، ۱۱۰ و ۱۹۷ اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکل امنیتی در کشور نداشته ایم افزود: در مرزها نیز وضعیت بسیار خوب و امنیت کامل برقرار است و نیروی انتظامی هوشیارانه در عرصه حضور دارد. قرارگاه نوروزی نیز از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه در خدمت رسانی به مردم فعال است.

فرمانده ناجا گفت: قرارگاه مقابله با سرقت نیز که از سال های گذشته فعال شده امسال به ویژه در استانهای مسافرپذیر و مسافرفرست تقویت شده و میزان سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.

وی افزود: مردم نیز باید نکات ایمنی را که از هفته های گذشته به اشکال مختلف به آنان اطلاع رسانی شده است رعایت کنند.