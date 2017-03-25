به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ناصربخت رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، اعلام کرد: مدت زمان ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران (شامل تهران، ری و تجریش) تا ساعت ١٨ امروز شنبه ۵ فروردین تمدید شد.

ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا تا پایان وقت اداری فردا یکشنبه ۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

استاندار تهران ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تا زمان حضور داوطلبان در داخل مراکز ثبت‌نام، موظف به نام‌نویسی از آنها هستند.