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۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

معاون فرماندار تهران اعلام کرد؛

ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای شهر و روستا تا ساعت ۱۸ امروز تمدید شد

ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای شهر و روستا تا ساعت ۱۸ امروز تمدید شد

معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهر تهران گفت: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای شهر و روستا تا ساعت ۱۸ امروز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ناصربخت رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، اعلام کرد: مدت زمان ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران (شامل تهران، ری و تجریش) تا ساعت ١٨ امروز شنبه ۵ فروردین تمدید شد.

ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا تا پایان وقت اداری فردا یکشنبه ۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

استاندار تهران ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تا زمان حضور داوطلبان در داخل مراکز ثبت‌نام، موظف به نام‌نویسی از آنها هستند.

کد مطلب 3938899

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