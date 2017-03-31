به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری ضمن انتقاد از روند تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد که با طولانی شدن زمان ساخت برخی پروژهها، بناهای ورزشی دچار فرسودگی شده و در حال حاضر نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند که امری قابل تامل است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس آمار مسئولان وزارت ورزش هم اکنون حدود ۴ هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح کشور وجود دارد، اظهارکرد: متاسفانه برخی از این پروژه ها حدود ۲۰ الی ۲۵ سال پیش کلنگ خورده و هنوز به بهره برداری نرسیدهاند.
وی با تاکید بر اینکه راهکار کاهش آمار پروژههای نیمه تمام در عرصه ورزش، واگذاری آنها به بخش خصوصی است، افزود: خوشبختانه تجربه خوبی از خصوصی سازی در کشور وجود دارد لذا باید از این تجربه بهره خوبی برده شود تا بتوان به اهداف اسناد بالادستی در عرصه ورزش دست یافت.
بدری با اشاره به اینکه هم اکنون بودجه مربوط به پروژههای عمرانی کاهش یافته است، تاکید کرد: متاسفانه این مهم یکی از دلایل طولانی شدن اتمام پروژههای نیمه تمام است لذا باید از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید دندان طمع اقتصادی و انتفاعی از اجرای طرحهای ورزشی را بیرون بکشد، ادامه داد: مسئولان باید با ارائه مشوقهایی برای بخش خصوصی، زمینه مشارکت سرمایهگذاران را فراهم کند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام باید بر اساس اولویت صورت بگیرد، به خانه ملت خاطرنشان کرد: هم اکنون سرمایهگذارانی وجود دارند که دارای اهلیت بوده و میتوانند نقش بسزایی در اتمام و بهره برداری از پروژههای ورزشی در سراسر کشور ایفا کنند لذا باید با برنامهریزی، زمینه مشارکت مطلوب بخش خصوصی در استانهای مختلف را فراهم کرد.
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