درگیری مرگباردست فروشان در شب عید/اعترافات وحشتناک قاتل ۱۶ ساله

به گزارش خبرنگارمهر ساعت ۱۲ ظهر روز بیستم اسفند گذشته وقوع نزاع دسته جمعی در فلکه دوم تهران پارس به کلانتری ۱۲۶ اعلام شد.

با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد دو جوان بنام های فرهاد۱۷ ساله و علی ۱۶ ساله در یک نزاع دسته جمعی، توسط افراد ناشناس مجروح شدند.

با وجود انتقال «فرهاد» و «علی» به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی ، فرهاد به علت شدت جراحات وارده فوت کرد. پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» تشکیل و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در شرایطی که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص هویت افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری وجود نداشت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی اطلاع پیدا کردند که دو نفر از دست فروشان به نام عرفان ۱۶ ساله و مهدی ۱۷ ساله از زمان وقوع درگیری جهت انجام دست فروشی به محل مراجعه نداشته اند.

با انجام اقدامات پلیسی این دو جوان به صورت کامل شناسایی ، در ادامه محل سکونت هر دو نفرشان در خیابان استخر شناسایی شد. با شناسایی محل سکونت عرفان و مهدی ، هر دو نفر آنها ۳۰ اسفند دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

عرفان و مهدی در مراحل اولیه تحقیقات منکر هرگونه مشارکت خود در درگیری منجر به قتل شده ، اما با توجه به مشهود بودن آثار درگیری روی بدن عرفان به ناچار لب به اعتراف گشوده و به مشارکت خود در گیری منجر به جنایت اعتراف کردند.

عرفان در اعترافاتش مدعی شد: یکی از دوستانم بنام حسن با من تماس گرفت و عنوان داشت که در محل بساط دست فروشی با چند نفر درگیر شده و از من کمک خواست ؛ من نیز به همراه مهدی به فلکه دوم تهران پارس رفتیم و در آنجا با چند نفر جوان که آنها را نمی شناختیم درگیر شدیم. آنها من و مهدی را کتک زدند و من نیز با چاقویی که همراه خود داشتم ، دو نفر از آنها را مجروح کرده و از محل متواری شدیم. بعد اطلاع پیدا کردیم که یک نفر از آنها فوت کرده است.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمین به مشارکت در نزاع و درگیر ی منجر به جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده برای هر دو متهم صادر اما با توجه سن کمتر از ۱۸ سال ، متهمان روانه کانون اصلاح و تربیت شدند.