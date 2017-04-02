سیاست های حمایتی ترامپ تاثیر معکوس بر روی اقتصاد آمریکا دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آستانه اولین دیدار خود با ژی جینگپینگ، رئیس جمهور چین، به شرکت های تجاری آمریکایی هشدار داده که ممکن است مجبور به قطع روابط خود با چین شوند؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به واکنش شدید احتمالی از طرف چینی، به ترامپ هشدار داده اند.

همچنین ترامپ در یک پیام توئیتری اعلام کرده که نشست هفته آینده با طرف چینی، از این منظر که دیگر نمی توانیم روند تراز کسر تجارت بسیار زیاد و نیز از بین رفتن مشاغل را داشته باشیم، بسیار مشکل خواهد بود و شرکت های آمریکایی باید آماده پیدا کردن گزینه های دیگری باشند.

البته جف ایملت، مدیرعامل جنرال الکتریک، نسبت به اهمیت تجارت آمریکا با چین به ترامپ هشدار داده و با صراحت اعلام کرده که ایالات متحده در صورت عدم داشتن روابط تجاری با چین، ضرر خواهد کرد و رابطه با چین، کلیدی است.

این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی هشدار داده اند که تهدیدات دولت ترامپ در ارتباط با قطع روابط تجاری با چین، اثر معکوس خواهد داشت و اعمال تعرفه بالا بر روی کالاهای چینی، اقدام ناچیزی از سوی ترامپ خواهد بود و تاثیر معکوسی بر روی اقتصادی ایالات متحده می گذارد.

بر همین اساس، هفته آینده ترامپ میزبان رئیس جمهور چین در فلوریدای آمریکا خواهد بود و دو طرف در مورد مسائل جهانی، منطقه ای و نگرانی های متقابل دو کشور در ارتباط با برخی از موضوعات به بحث و گفتگو می نشینند.