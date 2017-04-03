شرکت های سازنده لپ تاپ درباره عمر باتری تولیداتشان اغراق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، آنچه که شرکت های سازنده لپ تاپ رسما در مورد عمر باتری های این محصولات پس از هر بار شارژ اعلام می کنند به دور از واقعیت است و در میان این شرکت ها ادعاهای اپل معمولا بیش از بقیه به واقعیت نزدیک است.

در برخی موارد مدت زمان واقعی شارژ باتری لپ تاپ ها حتی چند ساعت کمتر از مدت زمان ادعا شده بوده است.

مجله ویچ که بررسی مذکور را بر روی ۶۷ مدل لپ تاپ مختلف که ساخت شرکت های ایسوس، اپل، ایسر، دل، اچ پی، لنووو و توشیبا بوده اند انجام داده، می گوید تنها ادعای اپل در مورد شارژ تقریبا ده ساعته باتری لپ تاپش کم و بیش واقعیت داشته و شرکت دل حدود ۴ ساعت و شرکت اچ پی حدود پنج ساعت در این زمینه اغراق کرده است.

در مورد لپ تاپ Lenovo Yoga ۵۱۰ در حالی که ادعا شده شارژ آن برای ۵ ساعت استفاده کافیست، در بهترین حالت و با استفاده ساده از این لپ تاپ شارژ باتری آن برای دو ساعت و هفت دقیقه استفاده کافی بوده است. شارژ HP Pavilion ۱۴-al۱۱۵na به جای ۹ ساعت برای ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه استفاده و شارژ Acer E۱۵ به جای شش ساعت برای کمتر از سه ساعت کافی بوده است.

کارشناسان می گویند این نوع رفتارهای شرکت های سازنده لپ تاپ زمینه مناسب برای شکایت قانونی را از آنها فراهم می آورد و می توان آنها را به علت دروغگویی تحت پیگرد قضایی قرار داد.