هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن فراخوان هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه آمده است:

۱- هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه برای داوری فیلم‌های کوتاه توسط انجمن فیلم کوتاه ایران برگزار می شود.

۲- تمامی فیلم های کوتاه داستانی و یا فیلم هایی با نگاه خاص و تجربی، با مدت زمان حداقل ۳ و حداکثر ۳۰ دقیقه که از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۵ تا پایان خردادماه ۱۳۹۶ تولید شده، می‌توانند تقاضای شرکت در جشن را تکمیل کنند.

۳- در صورتی که فیلمی قبل از این تاریخ تولید شده و در سال های قبل تقاضای شرکت در جشن نکرده باشد، می تواند در جشن شرکت کند.

۴- فیلم هایی که در دوره‌های قبلی جشن خانه سینما شرکت کرده اند، امکان حضور دوباره در این جشن را ندارند.

۵- دریافت آثار از ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد و تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ به مدت سه ماه ادامه خواهد یافت.

۶- فرم تقاضای شرکت در جشن باید از طریق سایت انجمن فیلم‌کوتاه تکمیل شود.

۷- پس از تکمیل فرم تقاضا، فیلمسازان متقاضی شرکت باید یک نسخه از فیلم خود را با مشخصات فنی خواسته شده به دفتر انجمن واقع در خیابان وصال ساختمان شماره‌ ۲ خانه سینما، طبقه دوم، دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران تحویل دهند.

۸- فیلم هایی که در دوره‌ی اول فراخوان یعنی از ۱۵ فروردین ۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۶ مراحل ثبت نام و تحویل فیلم خود را تکمیل کنند، باید مبلغ ۲۰ هزار تومان و فیلم‌هایی که در یک ماه آخر فراخوان از ابتدای خرداد ۹۶ تا پایان خرداد ۹۶ ثبت نام کنند مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام به حساب انجمن فیلم‌کوتاه واریز کنند.

۹- هزینه ثبت نام برگشت داده نخواهد شد.

۱۰- اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران از پرداخت هزینه ثبت نام معاف خواهند بود.

۱۱- هیات انتخاب هشتمین جشن مستقل فیلم‌کوتاه متشکل از ۲۱ نفر از اعضای ایسفا خواهد بود که توسط دبیرجشن معرفی شده و انتخاب آثار جشن را بر عهده خواهند داشت .

۱۲- معیار سنجش فیلم کوتاه داستانی یا فیلم هایی با نگاه تجربی در مرحله انتخاب یا داوری براساس فرم ثبت نام فیلم توسط فیلمساز است .

۱۳- تاریخ تولید فیلم ها باید در تیتراژ انتهایی قید شده باشد.

۱۴- هیات انتخاب از میان آثار ثبت نام شده، ۴۰ تا ۵۰ فیلم را برای داوری توسط آکادمی انتخاب خواهد کرد.

۱۵- هیچ عضوی از اعضای هیات انتخاب نمی تواند کارگردان فیلمی باشد که متقاضی حضور در جشن است .

۱۶- داوری جشن مستقل فیلم کوتاه توسط آکادمی ایسفا انجام می پذیرد. آکادمی ایسفا با حداقل ۴۰ نفر رسمیت پیدا می کند که شامل اعضای ثابت و داوران مهمان دعوت شده توسط دبیر جشن است. آکادمی در ۲ مرحله فیلم های منتخب را داوری می‌کند. در مرحله اول از میان فیلم های رسیده ۵ نامزد را معرفی کرده و در مرحله دوم و با داوری مجدد از میان ۵ نامزد معرفی شده، انتخاب نهایی صورت می گیرد.

۱۷- جوایز جشن فیلم کوتاه داستانی و تجربی بدین شرح است:

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین فیلم کوتاه

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه با نگاه تجربی

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین فیلمنامه

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین فیلمبرداری

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین تدوین

تندیس جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین صدابرداری یا صداگذاری

۱۸- نحوه امتیاز دهی و معیار گزینش برگزیدگان بر اساس دستورالعمل های آکادمی ایسفا است .

۱۹- به تمامی پذیرفته شدگان، گواهی شرکت در هفتمین جشن فیلم کوتاه ایران اهدا خواهد شد .

۲۰- به تمامی نامزدها در بخش های مختلف گواهی نامزدی اهدا خواهد شد.

۲۱- در هر بخش اهدای تندیس، ۵ نامزد اعلام خواهد شد که از میان آنها یک نفر به عنوان برگزیده اصلی معرفی می شود .

۲۲- تندیس بهترین فیلم به مالک معنوی فیلم یعنی کارگردان اهدا خواهد شد.

۲۳- ۵ نامزد بهترین فیلم به جشن بزرگ خانه سینما معرفی خواهند شد تا توسط آکادمی بزرگ داوران در جشن بزرگ خانه سینما مورد داوری قرار گیرند.

۲۴- حداکثر یک دیپلم افتخار در یکی از رشته های تهیه کنندگی، طراحی صحنه و لباس، موسیقی، چهره پردازی، بازیگری، جلوه های ویژه می‌تواند در جشن اهدا شود. پیشنهاد این جایزه از سوی دبیر یا هیات مدیره و بر اساس فیلم های منتخب به آکادمی خواهد بود. آکادمی در مرحله‌ دوم داوری این پیشنهاد را مورد ارزیابی و انتخاب نهایی قرار خواهد داد.

۲۵- فیلم های منتخب، پس از برگزاری جشن و حداکثر در ۲ سانس برای اعضای ایسفا و علاقمندان فیلم کوتاه به نمایش درخواهند آمد.

۲۶- پس از تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشن فیلم کوتاه نمی‌توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.

۲۷- تقاضای شرکت در جشن فیلم کوتاه به مفهوم پذیرش تمامی مقررات آن است.

۲۸- تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه برعهده‌ هیات مدیره ایسفا خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام جشنواره به آدرس وب‌سایت تخصصی ایسفا www.iranianshortfilm.com مراجعه کنید.