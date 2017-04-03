به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در نوار ساحلی و سطح بازار گناوه، ماموران پلیس آگاهی و کلانتری جانبازان با همت و تلاش شبانه روزی موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر سارق زن و یک نفر سارق مرد شدند.

وی بیان داشت: سارقین در بازجویی اولیه به ۷ فقره سرقت از مغازه‌ها، مسافران نوروزی و خودروهای پارک شده در خیابان‌ها اعتراف کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه سارقان غیر بومی هستند و با این باور که با خروج از شهرستان ردی از آنها باقی نمی ماند اقدام به سرقت می کردند افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفته اند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه در پایان توصیه کرد: شهروندان و مسافران نوروزی در مواجهه با هرگونه رفتار افراد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.