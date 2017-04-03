تبلیغ و تخریب نامزدهای انتخاباتی در بررسی صلاحیت ها موثر است

محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبلیغ و تخریب نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی در بررسی صلاحیت ها موثر است افزود: نامزدهای محترم عجله نکنند و اجازه دهند زمان بررسی صلاحیت ها تمام شود و در مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی به تبلیغ بپردازند.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: گروه ها و کانال های تلگرامی و افراد فعال در فضای مجازی نیز تنها مجاز به زمینه سازی در جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات هستند و تبلیغات برای یک نامزد خاص و یا تخریب نامزد دیگر غیر قانونی است و باید از آن خودداری شود.

وی افزود: به نامزدهای محترم هم اطلاع دادیم و همه باید بدانند تبلیغات زودرس در فضای مجازی و یا تخریب رقبا در این فضا در بررسی صلاحیت ها موثر است.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دعوت از ادمین گروه ها و کانال های تلگرامی و توجیه در مورد نحوه فعالیت در ایام انتخابات خبر داد و تاکید کرد: مسئولیت افترا به هر نامزد چه در گروه ها و چه در کانال ها با ادمین گروه و کانال است و پیگرد قانونی دارد و ادمین ها در این زمینه پاسخگو هستند.

وی گفت: طبیعی است که تبلیغات زودرس برای برخی اغوا کننده باشد اما مردم بدانند کسی که بی قانونی در تبلیغات می کند در آینده در شوراها نیز همین بی قانونی را ادامه می دهد، هیات نظارت هم به طور دقیق و لحظه به لحظه تمام فعالیت های نامزدهای انتخاباتی را تحت نظر دارد.

روند رسیدگی به تایید صلاحیت ها

محمودی شاه نشین با بیان اینکه هم اکنون بررسی صلاحیت ها در مرحله اخذ استعلامات قرار دارد گفت: تا فردا مراجع قانونی نظرات خود را اعلام می کنند و تا ۲۳ فروردین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی بخش و شهرستان صورت می پذیرد و ۲۴ فروردین صورت جلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیات نظارت بخش و شهرستان ارسال می شود.

وی گفت: اعلام نظر هیات نظارت بخش و شهرستان درخصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند تا ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت و نتایج تا اول اردیبهشت به هیات اجرایی های مربوطه ارسال می شود.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: دوم اردیبهشت زمان ابلاغ مراتب تأیید یا رد صلاحیت به داوطلبان پس از دریافت نظر هیأت نظارت بخش توسط بخشداری و هیات نظارت شهرستان توسط فرمانداری ها است.