ادابازیِ «خندوانه» گرفت/ لذتِ بازی گروهی در جهانِ گرفتار تکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «خندوانه» با تغییراتی در ایام نوروز همراه شد و در مقایسه با سریال ها و مجموعه «دورهمی» باز هم توانست خود را در رده نسبتا بالایی نگه دارد.

البته هنوز هم جای خالی جناب خان در «خندوانه» خالیست؛ عروسکی که در سه فصل مخاطبان به طور کامل با جزییات و خصوصیات وی آشنا شده بودند و حتی گاهی در صحبت با بعضی از مهمانان حرف های مهمی را در قالب گفتگوها و سوالات فانتزی اش شکل می داد. با این حال مالکیت معنوی این بار نه تنها به ناکامی شخصیتی منجر شد که ذره ذره شکل گرفته بود و خصوصیات و جزییات انسانی اش توسط محمد بحرانی متولد شده بود بلکه مخاطبان را نیز در حسرت جای خالی اش گذاشت.

در این فصل اما چهار عروسک به برنامه وارد شدند که هنوز زمان زیادی لازم است تا این عروسک ها بتوانند مثل جناب خان یا هر شخصیت محبوب و پرطرفدار دیگری به جزییاتی در شخصیت پردازی و گفتار برسند و با مخاطب ارتباط برقرار کنند.

برنامه نوروزی رامبد جوان چند شب میزبان این عروسک ها بود ولی بیشترین حجم برنامه به یک لیگ پانتومیم اختصاص داشت. البته در این ویژه برنامه مسابقه «خنداننده شو» نیز راه افتاد و با داوری کمال تبریزی، گوهر خیراندیش و آتیلا پسیانی مردم عادی که استعدادی در زمینه خنداندن مردم داشتند به اجرای استندآپ پرداختند.

این بخش از برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفت اگرچه انتخاب این استعدادها نسبت به مشابه همین رویداد در شبکه ای دیگر از تلویزیون در سطح بالاتری قرار داشت و انتخاب افراد و موضوعات با اجرای بهتری همراه بود.

اما جذاب ترین بخش برنامه «خندوانه» در ایام نوروز به همین لیگ پانتومیم یا ادابازی اختصاص داشت، بازی ای که اگرچه به عنوان یک بخش کوتاه پیش از برنامه نوروزی هم اجرا می شد این بار به صورت یک مسابقه بین گروه های دو نفره برگزار شد.

جذابیت و هیجان این مسابقه ساده شاید از بسیاری از مسابقه هایی که این روزها با دکورها و هزینه های فراوان به تولید می رسد بالاتر بود و بسیاری را در دورهمی های شبانه خود برای هیجان پیش بینی و فکر کردن به یک مساله همراه کرد.

پانتومیم یک بازی گروهی است که اتفاقا پرداختن به آن در یک برنامه تلویزیونی می تواند باعث شود توجه دوباره ای در خانواده ها به آن صورت بگیرد به ویژه که این روزها همه خانواده ها از مساله تکنولوژی، موبایل و فضای مجازی گلایه دارند و گرفتار آن شده اند.

طراحی آیتم هایی که با حضور شرکت کنندگان مسابقه با تقلیدی از سینمای کمدی کلاسیک و سیاه و سفید ساخته شده بود نیز از نکات جالبی بود که هر یک در کمتر از یک دقیقه فضای جالبی را رقم زدند.

شاید طراحی این مسابقه ساده بیشتر از هر برنامه و سریالی توانست برای مخاطبان سرگرم کننده باشد و حتی فضای مفرح آن از گفتگو با سلبریتی ها و هنرمندان هم بیشتر بود.