حفر ۹۶هزار حلقه چاه در هفته اول ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ناصر قلی پور با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران در سال ٩٥، حفاری و تکمیل ١٩٣ حلقه چاه نفت و گاز به متراژ ٢٩٣ هزار و ٦٠٥ متر را در کارنامه خود ثبت کرد، افزود: تکمیل ٥٠ حلقه از این چاه‎ها ٧٤٢ روز زودتر از برنامه پیش بینی شده تحقق یافته است. این شرکت ٧٤ دکل حفاری در اختیار دارد که اکنون ٦٨ دکل در موقعیت‎های عملیاتی از جمله میدان‎های مشترک در حال حفر چاه‎های توسعه‎ای، توصیفی، اکتشافی و تعمیری تکمیلی هستند.

به گفته او، هم اکنون ١٠ دستگاه حفاری خشکی و ٢ دستگاه دریایی این شرکت در پروژه‎های حفاری در میدان‎های مشترک نفتی آزادگان جنوبی، آذر و فاز ١٤ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در مدار عملیات قرار دارد و ٥٦ دکل حفاری خشکی و دریایی نیز در دیگر مناطق عملیاتی مشغول به‌کار است. پنج دکل نیز در برنامه تعمیرات دوره‎ای (اورهال) در سایت بازسازی شرکت قرار دارد.

تکمیل نخستین حلقه چاه نفتی در سال ٩٦

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به پایان عملیات حفر و تکمیل نخستین حلقه چاه نفتی در سال جدید، عنوان کرد: این چاه توسعه‎ای (جدید) در میدان نفتی پارسی در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شده است. عملیات حفاری چاه شماره ٨٨ پارسی از اواسط مهرماه سال گذشته آغاز و پنجم فروردین ماه امسال به پایان رسید و تحویل کارفرما شد.

قلی پور با بیان این‌که کار در صنعت حفاری تعطیلی ندارد، تصریح کرد: تلاشگران این عرصه در مناطق عملیاتی خشکی و دریایی در اقصی نقاط نفتخیز کشور در هفت روز نخست سال ٩٦ موفق به حفر پنج هزار و ٤٧١ متر چاه های نفت و گاز شدند.