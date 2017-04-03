دعوت ۵۱۰ فرزند شهید از بذرپاش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۱۰ فرزند شهید در نامه ای به به مهرداد بذرپاش از وی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش

یادگار معزز شهید

اینک که در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری قرار گرفته ایم نامزدهای انتخابات به بیان دیدگاههای خویش میپردازند و در این میان سخنرانیها و مواضع جنابعالی همچنین سوابق ارزشمند، متحولانه، متهورانه و انقلابیتان با اقبال قشرهای مختلف مردم مواجه شده است . ما یادگاران مردان حماسه و ایثار و وارثان طلایه داران دفاع از عزت و عظمت ایران اسلامی ضمن تجدید میثاق با آرمانهای پدران شهیدمان ناخدای کشتی انقلاب امام خامنه ای و با تفطن از شرایط خاص مدیریتی فعلی کشور از جنابعالی درخواست حضور کامل و قاطع در انتخابات پیش رو را داریم.

امروز حلقه مفقوده میان دولتمردان و ملت شریف ایران فقدان روحیه انقلابی و مدیریت عملگرایانه است که این خلأهایی بزرگ باعث نگرانی خانواده های شهدا و همه دلدادگان به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است و بازگشت به روحیه ایثارگرانه و کارآمد بیش از هر زمان دیگری حس میشود که تحقق این روحیه مجاهدانه با شعارگرایی محقق نخواهد شد شما وارث شهید بزرگی هستید که عملگرایی را با تقدیم حیات خویش به اثبات رساند و جنابعالی با الگوگیری از شهیدتان و سوابق درخشانتان با روحیه جهاد و ایثار و از خودگذشتگی و فدا شدن برای ملت مألوف و مأنوس هستید و باور ما این است که اگر دیروز شهداء پیشقراولان و علمداران دفاع از عزت و شرف ملت ایران در جنگ سخت بودند امروز وارثان آنان میتوانند بار دیگر با تشبث به اهداف والای شهداء و مدیریت جهادی و عملگرایانه گرهی از مشکلات عدیده مردم بگشاید .

دعوت و حمایت ما یادگاران شهدا از جنابعالی بر خلاف مناسبات متعارف و متداول سیاسی ، یک اقدام خیرخواهانه برای بازگشت به روحیه ایثارگرانه در جامعه ای است که رویکرد تکنوکرات سالارانه مانع از دستیابی به اهداف متعالی آن است .رکود و بی کاری بی سابقه و مشکوک از مشخصه های عینی شرایط فعلی است .ملت ما تشنه حاکم شدن اندیشه ای هستند که امروز نام خمینی را از موصل تا مدیترانه بعنوان حامی احرار عالم برافراشته کرده است .

با استعانت از خدای متعال پیروزی با جبهه انقلابیون و مستضعفان خواهد بود.

"حامیان دکتر بذرپاش از یادگاران شاهد"

۱-حسین نوری

۲-علی محمد عزیزی

۳-رقیه تیموری

۴-زینب عزیزی

۵-مهدی شجردی

۶-خدیجه ساکی

۷-کیوان بختیار

۸-مجید عزیزی

۹-رضا عزیزی

۱۰-زهرا عزیزی

۱۱- احسان احمدے

۱۲-مصطفی نجفی

۱۳-فرشید محمدی

۱۴-رضا کرمی

۱۵-مهدی مهدیزاده

۱۶-کیوان نادری

۱۷-محمد حسین خلج

۱۸-حسین نوروزی

۱۹-احسان اکبریان

۲۰-مجید کلهر

۲۱-امیر حسین خدادادی

۲۲-سجاد رستمی

۲۳-حسین معتمدی

۲۴-وحید حسینی

۲۵-علیرضا نجفی

۲۶-محمد رضا اسفندیاری

۲۷-محمد قبادی

۲۸-زهرا نوری

۲۹-احمد علیمرادی

۳۰-سعید مینایی

۳۱-حسین افشار

۳۲-حامد رضایی

۳۳-ذبیح اِلله نادری

۳۴-احمدرضا محمدی

۳۵-سعید قربانی

۳۶-فرهاد دولت خواه

۳۷-مهدی جعفری

۳۸-فاطمه امینی

۳۹-احمد رضا کاویانی

۴۰-حسین ناظمی

۴۱-حسن جوکار

۴۲- معصومه احمدی

۴۳- علی محمدی

۴۴- طاهره صدوقی

۴۵-محمود حیدری

۴۶- قاسم عصاری

۴۷-فاطمه زهرانصیری

۴۸-مصطفی بابایی

۴۹-رمضان قاضی زاده

۵۰-احمدقاضی زاده

۵۱-حسن قاضی زاده

۵۲-صیدعلی قاضی زاده

۵۳-سیدشفیع آرام بن

۵۴-امیرآرام بن

۵۵-محمدآرام بن

۵۶-رسول آرام بن

۵۷-سیدشفیع آرام بن

۵۸-زهراسلگی

۵۹-سکینه سلگی

۶۰-علی علیزاده

۶۱-مرتضی آقاجانپور

۶۲-مجتبی آقاجانپور

۶۳-عطیه بهرامشاهی

۶۴-سیده زهرا طباطبایی

۶۵-امیررضاگیوی

۶۶-سیده نرجس میرشمسی

۶۷-سیده زینب کریمیان

۶۸-خورشید تیموری

۶۹-سیده باجی قریشی

۷۰-حسن بازاری

۷۱-مهدی نوذری

۷۲-تیمور دارابی

۷۳-سیداسماعیل حسینی

۷۴-سید ایوب حسینی

۷۵-اکبر دژکام

۷۶-علی اکبر بستان پیرا

۷۷-کمیل ابراهیمی

۷۸-محمدصادق مغانلو

۷۹-مجید اکبری

۸۰-صادق سعیدی

۸۱-رضاکمالی

۸۲-حمیدرضا منصوری

۸۳-جواد توکلی زاده

۸۴- مجتبی عابدی

۸۵-فرناز پرورتبار

۸۶- حسین سالاری

۸۷- علی حیدرنژاد

۸۸- علیرضا قاسمی

۸۹- محمد نوری

۹۰- هاله شیرازی

۹۱- نادر مقیمی

۹۲- علی بیکی

۹۳- فاطمه ماهرنگ

۹۴- زهرا عباسپور

۹۵- حسن عصاریان

۹۶- تکتم رضایی

۹۷- علی آهنگری

۹۸- محمد آهنگری

۹۹- آرزو لنکرانی

۱۰۰- ثریا عالی

۱۰۱- جمال ادرانی

۱۰۲-اصغرخاصی زاده



۱۰۳-پروین شفاهی

۱۰۴-محمدمهدی محمدی

۱۰۵_ مهری یسلیانی

۱۰۶- احد حمزه ئی

۱۰۷-صمد حمزه ئی

۱۰۸-محمد حمزه ئی

۱۰۹-زهرا حمزه ئی

۱۱۰-لیلا حمزه ئی

۱۱۱-محسن منفرد

۱۱۲- اشکان جوانمرد

۱۱۳- بتول یوسفوند

۱۱۴- مهرداد بهاری

۱۱۵- سهیل عابدینی

۱۱۶-طاهره خانیان

۱۱۷- اصغر خرمی

۱۱۸- حسین قاسمی

۱۱۹- ماهان قاسمی

۱۲۰- کوروش الاهی

۱۲۱- ناصر مطیعی

۱۲۲-رضا امیریانی

۱۲۳-محمد شیری

۱۲۴-سید محمدرضا ادیان

۱۲۵-اشکان جوانمرد

۱۲۶-بتول یوسفوند

۱۲۷-مهرداد بهاری

۱۲۸-جعفر رحیمی

۱۲۹-امیر هوشنگ خماریان

۱۳۰-لیلا رحیمی اصل

۱۳۱-علی اکبر فلاحتیان

۱۳۲-داریوش نامداری

۱۳۳- مهدی ایمانی کیا

۱۳۴-حسن بابایی

۱۳۵-منصوره بابایی

۱۳۶-احمد ترکاشوند

۱۳۷-محمد علی سوری

۱۳۸-عیسی براتلو

۱۳۹-حسام باقری

۱۴۰-یاسر شهامت لو

۱۴۱-مهدی کشاورز

۱۴۲-علیرضا زهروند

۱۴۳-فاطمه شجردی

۱۴۴-مجید مظهری

۱۴۵-علی شاملو

۱۴۶-مسعود رضایی فر

۱۴۷-حامد مهرپرور

۱۴۸- حسن محمدی

۱۴۹ ‌-احمدجمشیدی

۱۵۰-مجید عبداللهی

۱۵۱-بهمن عابدینی

۱۵۲-مهدی رحیمی مهروان

۱۵۳-مجتبی قربانی

۱۵۴-علیرضا ایوبی

۱۵۵- امیر محمدی

۱۵۶-علی رضا ذوالفقاری

۱۵۷-صفیه سرحدی

۱۵۸- اکبر سرلک

۱۵۹- ایمان روشن

۱۶۰-سیدشهرام حسن پور

۱۶۱-بهزاد سرلک

۱۶۲-علی افروغ

۱۶۳- سینا خجسته

۱۶۴-جعفررحیمی

۱۶۵ هادی جهانیان

۱۶۶ یاسر رنجبر

۱۶۷-جواد رحیمی

۱۶۸-مهدی مهدوی

۱۶۹- علی اکبر قنبرلو

۱۷۰- کاوه اشتهاردی

۱۷۱- مصطفی اجرایی

۱۷۲- زین العابدین عادلی نسب

۱۷۳-عباس نوباغی

۱۷۴-علی زید ابادی

۱۷۵-علیرضا نیک نژاد

۱۷۶-حسین دهقان

۱۷۷-میلاد بهادری

۱۷۸-حجت اله نیکی ملکی

۱۷۹-سعید صدرائیان

۱۸۰-زهرا دهقان

۱۸۱- سکینه دهقان

۱۸۲-طیبه قاسمیان

۱۸۳- فاطمه فلسفین

١٨٤- سید کمیل صالحی

١٨٥- رضا راسخی فر

١٨٦- سیروس مروتی پور از تهران

١٨٧- حجت طزری

١٨٨- غلامرضا صالح ابادی

١٨٩-سیمین رضایی

١٩٠-جبار ولی زاده

١٩١- عبدالکریم عسکرپور کبیر

١٩٢- صفیه سورنی

١٩٣- محمدرضا خاکبازان

١٩٤-- هانیه سورنی

۱۹۵-هوشنگ سلگی

۱۹۶-امیر حسین کریمیان

۱۹۷-عباس سلگی

۱۹۸-منصور کولیوند

۱۹۹-جبار ولی زاده

۲۰۰-علی ناصری نصب

۲۰۱- عزت اله جوانمرد

۲۰۲-سلمان جوانمرد

۲۰۳- هادی کلانتری

۲۰۴ - فاطمه کاظمی

۲۰۵-حسین میرزایی

۲۰۶ - رقیه غلامی

۲۰۷ - شاپور فولادی

۲۰۸ - سید تقی آرام بن

۲۰۹-سحر کریمی

۲۱۰- حسین شهبازی

۲۱۱-پری محمدی

۲۱۲-الهام محمدی

۲۱۳-هادی محمدی

۲۱۴-الهه محمدی

۲۱۵-دکترقدرت اله زارع

۲۱۶-میرحسین سرلک

۲۱۷-علیرضا سرلک

۲۱۸-علی بهرامی

۲۱۹-تقی روشن

۲۲۰-رضا روشن

۲۲۱-محمد برگی

۲۲۲-نسرین عبداللهی

۲۲۳-صفر علی رستمی

۲۲۴-حجت الاسلام عمار عمارلو

۲۲۵-اکرم جمالی

۲۲۶ جواد شاهبیگ

۲۲۷-علی اکبر کریمیان

۲۲۸-محمد خزایی

۲۲۹-حسین خزایی

۲۳۰-زهرا خزایی

۲۳۱- احمد قاسمی

۲۳۲- محمود آبان

۲۳۳- فهیمه صادقی

۲۳۴- علیرضا قاسمی

۲۳۵- رضا سالاری

۲۳۶- هادی ماهینی

۲۳۷- حسین ماهوتی

۲۳۸- مسعود نوری

۲۳۹- زهرا نوری‌

۲۴۰-عبد الله روشن

۲۴۱-حمید حسینی

۲۴۳-سهیل عابدینی

۲۴۴-سید رسول آرام بن

۲۴۵-محمدجواد جمالی

۲۴۶-امیرعیسی زاده

۲۴۷-عسگری

۲۴۸-نسرین اکبری

۲۴۹-علی سالار ناظم

۲۵۰-اقدس افشاری

۲۵۱-علی عباسی

۲۵۲-زهرا علوی

۲۵۳-قایق نگاری

۲۵۴-فاطمه رضاپور

۲۵۵-کبیر برجسته

۲۵۶-بهرام رحمانی

۲۵۷-نصیر فاضلیان مقدم

۲۵۷-علی سالارناظم

۲۵۸-اقدس افشاری

۲۵۹-علی عباسی

۲۶۰- سید محمدارام بن

۲۶۱-محترم ظفری

۲۶۲-منصور فاریابی

۲۶۳-احمدشجاع حیدری

۲۶۴-خانم زارعی

۲۶۵-ابوذررضوان زاده

۲۶۶-ایران کیانی

۲۶۷-توران کیانی

۲۶۸-کمال کیانی

۲۶۹-فانوس کیانی

۲۷۰-جلال کیانی

۲۷۱-دلسوز کیانی

۲۷۲-جمال کیانی

۲۷۳-رزگار کیانی

۲۷۴-زهره کیانی

۲۷۵-اشکان کیانی



۲۷۶-ملیحه محمودی

۲۷۷-جواد نیک ملکی

۲۷۸-سیدمحمدآرام بن

۲۷۹-فهیمه آرام بن

۲۸۰-الهام آرام بن

۲۸۱-سکینه آرام بن

۲۸۲-فاطمه داودی

۲۸۳-مجتبی صادقی

۲۸۴-مریم ابوطالبی

۲۸۵-علی اکبر سیفی

۲۸۶-شهرزاد رضایی

۲۸۷-علی گنجعلی پور

۲۸۸- دکتر صادق سلیمی

۲۸۹-علی هدایتی

۲۹۰-فاطمه هدایتی

۲۹۱- علیرضا صیاد اربابی

۲۹۲- فاطمه بیات

۲۹۳-علیرضا ساعدپناه

۲۹۴- محمد حسن یزدان منش

۲۹۵- شهاب رحمانی

۲۹۶-علی رضا سهراب نیا

۲۹۷-مهدی جرجانی

۲۹۸-علی اسفندیاری

۲۹۹-جعفر کریمی

۳۰۰-سید مرتضی موسوی

۳۰۱-اللهیار توکلی

۳۰۲-سید مرتضی موسوی تبار

۳۰۳-علی رنجبر

۳۰۴-معصومه طیبی

۳۰۵-محمد ایوبی

۳۰۶-محمدصادق ایوبی

۳۰۷-عادل ایوبی

۳۰۸-محمد آموت

۳۰۹-روح الله جعفرزاد

۳۱۰-سعید آسترکی زاده

۳۱۱-حسین موسی زاده

۳۱۲-علی رنجبر

۳۱۳-مهدی امیرپور

۳۱۴-هادی امیرپور

۳۱۵-یاسرامیرپور

۳۱۶-محمدرضاامیرپور

۳۱۷-مهرسا امیرپور

۳۱۸-حاجیه یکه فلاح

۳۱۹-حوریه هدایتی

۳۲۰-منیره هدایتی

۳۲۱-امید لطفی

۳۲۲-علی عسگرلو

۳۲۳-پیمان روشن

۳۲۴-حبیب صفرنژاد

۳۲۵-جعفرجعفری

۳۲۶-حسن مرادی

۳۲۷- حسین جوانبخت

۳۲۸-شیرین خواجوند

۳۲۹-علی جهانگیری

۳۳۰-محمدرضا منصوری

۳۳۱-فاطمه اکبرپور

۳۳۲-نرگس شیرمحمدی

۳۳۳-هدی زارعی

۳۳۴-حسین زارعی

۳۳۵-مسلم انجم شعاع

۳۳۶-محسن دریابیگی

۳۳۷-معصومه طیبی

۳۳۸-داود درونکی

۳۳۹-زهرا درونکی

۳۴۰-مریم درونکی

۳۴۱-اکرم درونکی

۳۴۲-اعظم درونکی

۳۴۳-کاظمی

۳۴۴-اقدس افشاری

۳۴۵-حسن لرنی

۳۴۶-مرضیه یوسفوند

۳۴۷-علی حسنوند

۳۴۸-راضیه حسنوند

۳۴۹-علی زارعی

۳۵۰-محمدعلی بخشی

۳۵۱-سحرابراهیمی

۳۵۲-زهراسادات طباطبایی

۳۵۳-علی اکبر رضایی

۳۵۴-مجیدرضایی

۳۵۵-سمیه رضایی

۳۵۶-اصغراحمدی

۳۵۷-بهزاد عمرایی

۳۵۸- فرهاد ساکی

۳۵۹-محمدرضا خزایی

۳۶۰-احسان علیخانی

۳۶۱-حمیداسکندری

۳۶۲-ناهیددوستی

۳۶۳-مریم بختیار

۳۶۴-حمید بهداروند

۳۶۵- زهرا فراهانی

۳۶۶-احمد گودرزی

۳۶۷حسن رضا جباری

۳۶۸-داود ونایی

۳۶۹-محمود صالحی

۳۷۰-محمد حیدری

۳۷۱-حمید جلالی

۳۷۲-امید جلالی

۳۷۳-حسین تاجوک

۳۷۴-محمد ترکاشوند

۳۷۵-محمد شمس

۳۷۶-علی فرهادی

۳۷۷-محمدصالح تقوی

۳۷۸-بهناز آخوندی

۳۷۹-محمد حسن بهزادی

۳۸۰-کیوان ابراهه

۳۸۱-اسماعیل طباطبایی

۳۸۲-مصطفی نریمانی

۳۸۳-مهدی جعفری

۳۸۴-باباک اسمعیل زاده

۳۸۵-احمد اکبرزاده

۳۸۶-رحمان ایوبی

۳۸۷-معصومه بیگدلی

۳۸۸-مریم تقی زاده

۳۸۹-جابر تیموری

۳۹۰-حسن ترابی

۳۹۱-احمد چراغی

۳۹۲-مجتبی حاجی حسینی

۳۹۳-توفیق سوری

۳۹۴-رضا خوشدل

۳۹۵-نیک نام دهقانی

۳۹۶-لیلا بختیاری

۳۹۷- لطفا خانم مریم برهمن

۳۹۸-اعظم السادات مرادی

۳۹۹-صدیقه یزدان پناه

۴۰۰-سعید برجسته

۴۰۱-احمدساکی

۴۰۲-اسلام نظری

۴۰۳-اکبر هارونی بردشاهی

۴۰۴-محمد میهمی

۴۰۵- داوود ابراهیم پور یوسفخانی

۴۰۶- محمد محمدی

۴۰۷-دکتر ابراهیم عموزاده

۴۰۸- عباس چراغی

۴۰۹-محمود جلالی

۴۱۰-محمدسعید نیکوکار

۴۱۱-سجاد رحیمی کیا

۴۱۲-مجید شیرزاد

۴۱۳-پرویز نجفی

۴۱۴-محسن تاجیک

۴۱۵- میلاد بهمنی

۴۱۶- معصومه صدیقی راد

۴۱۷-اسلام نظری

۴۱۸-قاسم جلالی

۴۱۹-یونس محمدی

۴۲۰-محمدصالح محمدی

۴۲۱-محمدقاسمی

۴۲۲-محسن اوجاقلو

۴۲۳-محمدارامش

۴۲۴-ازاد وفایی

۴۲۵-حسن سلگی

۴۲۶-ایوب صادقی

۴۲۷-حسین موسی زاده

۴۲۸-سجاد رحیمی کیا

۴۲۹-رقیه همرئگ

۴۳۰-شهاب الدین رحمانی

۴۳۱-رضا سیف

۴۳۲-حسین امینی

۴۳۳-رسول سهم دینی

۴۳۴-دکتر جلالی

۴۳۵-فهیمه شوریده

۴۳۶-سید مهدی قریشی

۴۳۷-سید مرتضی موسی تبار

۴۳۷-رضا هزاوه

۴۳۸-هوشنگعلی چوپانپور

۴۳۹-محمد حاج ناصری

۴۴۰-توکل بهرامی

۴۴۱-خدایار سیفی

۴۴۲-جعفر سیفی

۴۴۳-رقیه مالمیر

۴۴۴-علی محمودوند

۴۴۵-سمیه شهبازی

۴۴۶-فریبرز تکلو

۴۴۷-رضا بشیری

۴۴۸-داوود هداوند

۴۴۹-جهانبخش شیر محمدی

۴۵۰-داوود حیدری

۴۵۱-فاطمه حسینی

۴۵۲-رضا حسینی

۴۵۳-علی قیصری

۴۵۴-علیرضا احمدوند

۴۵۵-محسن احمدوند

۴۵۶-مجتبی سیاوشی

۴۵۷-یاور ساکی

۴۵۸-حبیب ساکی

۴۵۹-شهرام ساکی

۴۶۰-سارا ساکی

۴۶۱-مرضیه ساکی

۴۶۲-افاق ساکی

۴۶۳-داود دوستی

۴۶۴-ازاده دوستی

۴۶۵-اکبردوستی

۴۶۶-سعید عبدالهی

۴۶۷-محمدرضاحسنوند

۴۶۸-زینب مومنی

۴۶۹-اشرف مومنی

۴۷۰-مژگان حق نظری

۴۷۱-امیدیونسی

۴۷۲-معصومه قلی پور

۴۷۳-جواد ملایی

۴۷۴-مهدی کرمی

۴۷۵-علی محمدعباسی

۴۷۶-اسماعیل رحمدل

۴۷۷-مهدیه احسانیان

۴۷۸-سیده فاطمه میرشمسی

۴۷۹-حسین احمدپور

۴۸۰-سیدمحمدمیرقاسمپور

۴۸۱-پویاکرمی

۴۸۲-زهرارنجبر

۴۸۳-علی خدابنده لو

۴۸۴-مهدی تیموری

۴۸۵-زهراکاظمیان

۴۸۶-سیده فهیمه تقوی

۴۸۷-فاطمه موسی زاده

۴۸۸-مهدی موسی زاده

۴۸۹-سمیه موسی زاده

۴۹۰-علی کریمی

۴۹۱-ملیحه کریمی

۴۹۲-مجیدکریمی

۴۹۳-صدیقه محمدپور

۴۹۴-رضامحمدپور

۴۹۵-خدیجه صفری

۴۹۶-زهراصفری

۴۹۷-علی صفری

۴۹۸-رضاصفری

۴۹۹-فهیمه تقوی

۵۰۰-سیده رقیه میرشمسی

۵۰۱-روح الله سلگی

۵۰۲-باقر باقرزاده

۵۰۳-داوود حسین زاده

۵۰۴- محمد صالح فرگاه

۵۰۵- هادی رضایی نظامی

۵۰۶- علی اصغر رحیمیان امیری

۵۰۷- مهدی رحیمیان امیری

۵۰۸- مریم اکبری

۵۰۹- زهرا اکبری

۵۱۰- فرشته عظیمی