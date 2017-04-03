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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

موگرینی:

انفجار سن پترزبورگ را با وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیگیری می کنیم

انفجار سن پترزبورگ را با وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیگیری می کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که به همراه وزرای خارجه این اتحادیه، انفجار «سن پترزبورگ» را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و پس از انفجار در متروی «سن پترزبورگ» در روسیه اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه خبرهای مربوط به این رویداد را مرتباً پیگیری می کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یک پیام توئیتری در این باره اعلام کرد: به همراه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اخبار «سن پترزبورگ» را دنبال می کنیم.

وی در ادامه افزود: دغدغه مردم روسیه را داریم.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد.

کد مطلب 3943629

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