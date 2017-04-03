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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

انفجار در متروی «سن پترزبورگ»

انفجار در متروی «سن پترزبورگ»

بین الملل: وقوع انفجار در یکی از ایستگاه های مترو شهر سن پترزبورگ روسیه حداقل ۱۰ کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت.

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کد مطلب 3943579

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