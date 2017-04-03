https://mehrnews.com/xHxvd ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷ کد مطلب 3943579 بین الملل اوراسیا بین الملل اوراسیا ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷ انفجار در متروی «سن پترزبورگ» بین الملل: وقوع انفجار در یکی از ایستگاه های مترو شهر سن پترزبورگ روسیه حداقل ۱۰ کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت. دریافت 15 MB کد مطلب 3943579 کپی شد مطالب مرتبط انفجار سن پترزبورگ را با وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیگیری می کنیم تسلیت آلمان به خانواده قربانیان حادثه انفجار در «سن پترزبورگ» دادستانی روسیه: انفجار مترو «سن پترزبورگ» حمله تروریستی است تصویر یکی از عاملان انفجار سن پترزبورگ/کشف بمب دست ساز پس ازحادثه برچسبها روسیه انفجار متروی روسیه
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