به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد.



بنابر گزارش ها این انفجار در ایستگاه «سنایا پلوشاد» و ایستگاه موسسه تکنولوژی رخ داده است.



گزارش های اولیه حکایت از کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر در این انفجار دارد که در میان آنها چند کودک دیده می شود.

بعضی منابع گفته‌اند که بمب منفجر نشده‌ای هم در یک ایستگاه دیگر متروی این شهر پیدا شده است.

در پی این حاده تمامی ایستگاه های متروی سن پترزبورگ بسته شد.



در پی این انفجار«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه تسلیت گفته و دستور تحقیق در این خصوص را صادر کرده است.



این انفجار زمانی روی داد که ولادیمیر پوتین درشهرسن پترزبورگ در اجلاس روزنامه نگاران منطقه ای و محلی به نام «حقیقت و عدالت » سخنرانی می کرد.

همچنین امروز رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود در این شهر دیدار کرد.



پوتین اعلام کرد با سران سرویس‌های اطلاعاتی روسیه گفت‌وگو کرده و به دنبال بررسی علت انفجار در متروی سن‌پترزبورگ از جمله احتمال «تروریستی» بودن آن است.

دفتر مطبوعات متروی سن‌پترزبورگ اعلام کرد که یکی از انفجارها بر اثر منفجر شدن یک وسیله انفجاری در یکی از قطارها رخ داده است.

نیروهای پلیس تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف ایستگاه‌های متروی این شهر اتخاذ کرده‌اند.

«ویکتور اوزروف» رئیس کمیته امنیت و دفاعی پارلمان روسیه اعلام کرد، این حادثه تمام نشانه‌های تروریستی بودن را داراست.