رمزگشایی از انفجارهای روسیه در اظهارات مقام آمریکایی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل:ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد.



طبق گزارش های اولیه ۱۰ نفر بر اثر این انفجارها کشته و حدود ۵۰ نفر نیز زخمی شده اند و در پی آن تمامی ایستگاه های متروی شهر سن پترزبورگ از آن به عنوان پایتخت فرهنگی روسیه یاد می شود تعطیل شده اند.



در پی این انفجار«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه تسلیت گفته و دستور تحقیق در این خصوص را صادر کرده است. پوتین اعلام کرد با سران سرویس‌های اطلاعاتی روسیه گفت‌وگو کرده و به دنبال بررسی علت انفجار در متروی سن‌پترزبورگ از جمله احتمال «تروریستی» بودن آن است.

همچنین دفتر مطبوعات متروی سن‌پترزبورگ اعلام کرد که یکی از انفجارها بر اثر منفجر شدن یک وسیله انفجاری در یکی از قطارها رخ داده است.

هر چند هنوز علت اصلی این انفجارها مشخص نشده است ولی تمامی خبرها وو شواهد و قراین حکایت از تروریستی بودن این انفجارها دارند بطوریکه «ویکتور اوزروف» رئیس کمیته امنیت و دفاعی پارلمان روسیه اعلام کرد، این حادثه تمام نشانه‌های تروریستی بودن را داراست.

همچنین در گزارش های منتشر شده خبرهایی مبنی بر دیده شدن ترکش در درون مواد منفجره شده به گوش می رسند.

به نظر می رسد در صورت تروریستی بودن این واقعه خونین که موجب کشته و زخمی شدن ده ها شهروند از جمله شماری کودک شده است، باید کلید این اقدام تروریستی را در صحبت های اخیر «نیکی هیلی»نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد جستجو کرد.

روز گذشته نیکی هیلی در اظهاراتی درباره تحولات سوریه بر لزوم بیرون راندن ایران از تحولات سوریه پرداخته و اعلام کرد برای این منظور باید بر روسیه فشار بیاوریم.

اساسا علاوه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی، غربی ها و در راس آنها آمریکایی ها از ابزار ترور و کشتار نیز برای فشار بر دولت ها و کشورها استفاده می کنند، مشابه ترور دانشمندان هسته ای ایران که با هدف فشار بر ایران برای متوقف کردن برنامه های هسته ایش صورت می گرفت.

همچنین با توجه به همزمان بودن دیدار پوتین با همتای بلاروس خود به مناسبت روز وحدت دو کشور روسیه و بلاروس، گزینه محتمل دیگر در صورت تروریستی بودن این مسئله را شاید بتوان در اقدامات تنش آفرین آمریکا و برخی کشورهای غربی بین روسیه و اوکراین بر سر تحولات شرق اوکراین یافت که به بطور عام با هدف گسترش حضور ناتو در مرزهای شرقی روسیه و بطور خاص از سوی آمریکا با هدف کلاهبرداری از کشورهای اروپایی به منظور افزایش هزینه های دفاعی آنها صورت می گیرد، پیگیری کرد.

حال باید منتظر ماند و دید در صورت اثبات تروریستی بودن این انفجارها، واکنش روسیه چه خواهد بود و دید که آیا فشارهای این چنینی تاثیری در عزم جدی روس ها در مبارزه با تروریسم خواهد داشت یا خیر.