به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دعوت مردی که راست می گفت!» نوشته ابراهیم حسن بیگی شامل داستان مباهله برای بچه‌ها به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب یکی از عناوین مجموعه «گنجشک‌های جمکران» است که برای مخاطبان کودک و نوجوان این ناشر چاپ می‌شود و تصویرگری آن توسط نگین حسین زاده انجام شده است.

ابراهیم حسن‌بیگی نویسنده‌ای است که پیش از این داستان های مذهبی را در قالب رمان و داستان برای مخاطبان بزرگسال و نوجوان روایت کرده است. او در این کتاب، ماجرای مباهله پیامبر اکرم(ص) را با گروهی از علمای مسیحی با زبان کودکانه روایت کرده است. داستان مباهله هم از زبان ابوحارثه اسقف اعظم مسیحیان روایت می شود.

در قسمتی از این داستان می‌خوانیم:

احساس کردم جواب خوبی داده ایم. اسقف نگاهی به من کرد. هر دو به هم لبخند زدیم. این دلیل‌ها و استدلال‌ها همیشه برای ما محکم و قانع کننده بوده است.

بعد به محمد چشم دوختیم و منتظر بودیم تا پاسخ این استدلال منطقی ما را بدهد. او تبسمی کرد و گفت: «از این نظر، حضرت عیسی چون حضرت آدم است که خداوند او را بدون اینکه پدر و مادری داشته باشد از خاک آفرید، اگر شما راست می گویید پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است، زیرا او نه پدر داشت و نه مادر. ولی چنین نیست و هر دوی آن‌ها بنده و مخلوق خدا هستند.»

ما سکوت کردیم تا در برابر این استدلال و مقایسه دلیلی پیدا کنیم، که محمد گفت: «من آیاتی از کلام خدا را که در این مسئله بر من وحی شده است برای شما می خوانم، باشد که رستگار شوید.»

این کتاب با ۲۴ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شده است.