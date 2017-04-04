  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

سنایی مطرح کرد؛

«تهدیدات تروریستی» در جهان معاصر، حد و مرز نمی شناسد

«تهدیدات تروریستی» در جهان معاصر، حد و مرز نمی شناسد

سفیرایران در مسکو تاکید کرد: حادثه مترو سن پترزبورگ نشان داد تهدیدات امنیتی و تروریسم در جهان معاصر حد و مرز نمی شناسد و مبارزه با آن به عزم جدی همه کشورها نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو دریاداشتی در صفحه تلگرام خود به حادثه روز گذشته در سن پترزبورگ اشاره و آن را محکوم کرد.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

واقعه دیروز در پایتخت شمالی روسیه از جهات مختلف موجب بهت و شگفتی در روسیه شد. مردم این کشور نزدیک به پانزده سال بود که دیگر شاهد تهدید و انفجار جدی نبودند و آرامش و امنیت وجهه غالب وضعیت اجتماعی بود. از سوی دیگر اینگونه تهدیدات در گذشته نیز بیشتر در مسکو یا جنوب روسیه رخ می داد و وقوع عملیات تروریستی در سن پترزبورگ یک پدیده جدید است.

 این اتفاق در مترو شهر سن پترزبورگ به این دلیل که از جمله شهرهای مورد توجه گردشگران  در دنیاست و به جهت وجود رودخانه ها و کانال های آبی، عمیق ترین مترو جهان را دارد بیشتر توجه جهانیان را جلب کرد.

حادثه دلخراش مترو سن پترزبورگ نشان داد تهدیدات امنیتی و تروریسم در جهان معاصر حد و مرز نمی شناسد و مبارزه با آن به عزم جدی همه کشورها و به ویژه توجه به علل و عوامل رشد این پدیده نیازمند است.

 کشتن عده ای انسان بی گناه با هر هدفی که صورت گیرد، محکوم و مردود است. این حادثه تلخ را به ملت و دولت و همچنین بازماندگان کشته شدگان این حادثه تسلیت می گویم و امیدوارم روسیه و دیگر کشورهای جهان دیگر هرگز شاهد ریختن خون بی گناهان نباشد.

کد مطلب 3944426
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها