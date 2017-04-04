«تهدیدات تروریستی» در جهان معاصر، حد و مرز نمی شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو دریاداشتی در صفحه تلگرام خود به حادثه روز گذشته در سن پترزبورگ اشاره و آن را محکوم کرد.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

واقعه دیروز در پایتخت شمالی روسیه از جهات مختلف موجب بهت و شگفتی در روسیه شد. مردم این کشور نزدیک به پانزده سال بود که دیگر شاهد تهدید و انفجار جدی نبودند و آرامش و امنیت وجهه غالب وضعیت اجتماعی بود. از سوی دیگر اینگونه تهدیدات در گذشته نیز بیشتر در مسکو یا جنوب روسیه رخ می داد و وقوع عملیات تروریستی در سن پترزبورگ یک پدیده جدید است.

این اتفاق در مترو شهر سن پترزبورگ به این دلیل که از جمله شهرهای مورد توجه گردشگران در دنیاست و به جهت وجود رودخانه ها و کانال های آبی، عمیق ترین مترو جهان را دارد بیشتر توجه جهانیان را جلب کرد.

حادثه دلخراش مترو سن پترزبورگ نشان داد تهدیدات امنیتی و تروریسم در جهان معاصر حد و مرز نمی شناسد و مبارزه با آن به عزم جدی همه کشورها و به ویژه توجه به علل و عوامل رشد این پدیده نیازمند است.

کشتن عده ای انسان بی گناه با هر هدفی که صورت گیرد، محکوم و مردود است. این حادثه تلخ را به ملت و دولت و همچنین بازماندگان کشته شدگان این حادثه تسلیت می گویم و امیدوارم روسیه و دیگر کشورهای جهان دیگر هرگز شاهد ریختن خون بی گناهان نباشد.