لاریجانی:دست اندازی به منابع مالی تأمین اجتماعی از اصل غلط بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونان وی دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این دیدار پس از استماع گزارش مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی یکی از سازمان های برجسته و مهم کشور محسوب می شود و قطعا حمایت از آن و رفع مشکلات پیش روی آن بسیار ضروری است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در چند سال اخیر، گفت: قطعا به هر طریق ممکن باید کمک کرد تا مسئله بدهی دولت به تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود، زیرا این اعتبارات و پول ها متعلق به کارگران است و دست اندازی دولت از اصل غلط بوده است.

وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این پیشنهاد فکر خوبی است که به دولت در عوض بدهی های خود به تأمین اجتماعی، چند پروژه برجسته را به سازمان واگذار کند تا سازمان تأمین اجتماعی در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده و این رویکرد موجب آبادانی مناطق مربوطه شود.

همچنین سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی درباره درآمدها و پرداختی های سازمان در سال ۹۵، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال گذشته حدود یک هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان عیدی پرداخت کرده است که این مسئله رویکرد و کار بزرگی محسوب می شود.

وی با اشاره به میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها، افزود: خوشبختانه این سازمان از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی های این حوزه را پرداخت کرده و تنها ۲ هزار میلیارد تومان از آن باقیمانده است.

نوربخش با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید و اشتغال در کشور، گفت: قطعا سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۶ به دنبال اقدامات موثر برای توسعه این حوزه ها است و در این مسیر خواهان حمایت و همکاری مجلس با سازمان هستیم.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره روند واگذاری و فروش شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی، افزود: در این مسیر حدود ۷۰ شرکت شناسایی و ارزیابی شده اند تا در آینده این مسئله محقق شود.