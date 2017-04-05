شرایط افزایش ماندگاری پزشکان متخصص در گناوه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زکی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار گناوه ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه فرماندار شهرستان به مجموعه شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهار داشت: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه در دو سال گذشته به گفته مدیران دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان جزو شبکه‌های برتر بوده است.

وی افزود: در دو سال گذشته اعتبارات خوبی در حوزه بهداشت ودرمان و زیر ساخت‌های مربوط به حوزه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جذب شده است ولی با این وجود مشکلات و کمبودهای اعتباری نیز وجود دارد و تا سطح آرمانی و ایده‌آلی که مردم گناوه شایسته آن هستند هنوز فاصله زیادی داریم.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه ادامه داد: با توجه به اینکه فرمانداری هر شهرستان متولی تامین اعتبار در حوزه سلامت است، در سال جدید برای تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های بهداشتی و درمانی از فرمانداری انتظار داریم با تلاش بیشتر و تمرکز بالاتر برای رفع کمبودهای بخش سلامت همکاری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به این مسائل دو خانه بهداشت روستای بهمنیاری و روستای محمد صالحی در سال گذشته ساخته شده ولی متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات تجهیزاتی برای شروع کار وجود ندارد.

فرسودگی ساختمان‌های پانسیون پزشکان

زکی‌زاده تصریح کرد: در بحث ماندگاری پزشکان نیز مشکلاتی داریم که یکی از مشکلات عمده فرسوده بودن ساختمان‌های پانسیون پزشکان و نا ایمن بودن آنهاست که ممکن است بر اثر کوچکترین زلزله تخریب شوند، مطمئنا پزشکان ما اگر مکان مناسبی برای زندگی و استفاده از امکانات اولیه زندگی نداشته باشند ماندگاری هم وجود نخواهد داشت.

وی افزود: امیدواریم با درایت فرماندار شهرستان و حسن توجه بیشتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در راستای تامین اعتبارات و تهیه تجهیزات این دو خانه بهداشت در سال جدید شاهد بهره‌برداری و شروع به‌کار این دو خانه بهداشت باشیم و همچنین تامین اعتبار برای احداث پانسیون های جدید جهت ماندگاری پزشکان در سال جدید مد نظر قرار گیرد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه ادامه داد: تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به مردم انجام خواهیم داد و این تلاش‌ها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همه ادارات و سازمانهای شهر برای تامین سلامت مردم دست به دست هم دهند.

ارتقای کیفیت خدمات به مردم گناوه

فرماندار گناوه با اشاره به حضور بیش از دو میلیون نفری مسافران نوروزی در شهرستان گناوه اظهار داشت: با توجه به اینکه گناوه یک شهر توریستی و مهمان پذیر است، در تعطیلات نوروز خدمات خوبی از طرف شبکه بهداشت ودرمان شهرستان به مهمانان انجام شد.

سید علی پاک‌نژاد اضافه کرد: حضور پایگاه مستقر در ساحل که به‌صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی بود بسیار مشهود بوده است.

فرماندار شهرستان گناوه از اقدامات بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان نیز تشکر کرده و افزود: حضور به موقع بازرسان بهداشت محیط در مکان های تولید و عرضه مواد غذایی، محل‌های اسکان مسافران و همچنین برخورد قاطع و جمع آوری غذای دستفروشان دوره گرد غذای گرم که با سلامت مردم رابطه مستیقم دارد بسیار چشمگیر بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در بحث ارائه خدمت داروخانه‌ها در تعطلات نوروز، ۳ داروخانه به صورت شبانه روزی به مهمانان خدمات ارائه میدادند که از همدلی و هماهنگی مجموعه شبکه بهداشت در این حوزه نیز تقدیر می کنیم.

وی گفت: از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان انتظار داریم که پر تلاش‌تر از گذشته در همه حوزه‌های خود نظارات و تمرکز بیشتری داشته باشد تا شاهد ارتقای کیفیت خدمات به مردم شهرستان باشیم.