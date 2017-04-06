کار استقلال ارزشمندتر از قهرمانی است/منصوریان با جوانان بزرگی کرد

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبی پوشان مقابل گسترش تبریز اظهار داشت: گسترش تیم خوبی است و استقلال تیمی به مراتب بهتر. گسترش در طول این فصل نشان داده تیمی است که فوتبال را خوب می‌فهمد و خوب هم بازی می کند. این تیم از کادر فنی باهوشی برخوردار است و در تمام خطوط هم به اندازه مکفی بازیکن خوب دارد. به نظر من این بازی برای تیم خوب استقلال نمی‌تواند بازی راحتی باشد. اما آبی پوشان می‌توانند از این بازی پیروز خارج شوند.

کاپیتان سابق استقلال بیان داشت: تیم گسترش در تمام خطوطش بازیکنان تعیین کننده دارد. اما به نظر من در این تیم داریوش شجاعیان و پریرا بیشتر از دیگران می‌توانند در تعیین سرنوشت یک بازی تاثیر گذار باشند. منصوریان حتما باید برای مهار این دو بازیکن که از توانمندی فنی و فردی بالایی برخوردار هستند فکری بکند.

وی افزود: اگر آبی پوشان هوشمندانه بازی کنند و به رده تیم گسترش در جدول توجه نداشته باشند، پیروزی در این بازی دور از دسترس این تیم نیست.

قربانی در خصوص کم بودن شانس استقلال برای قهرمانی در این فصل گفت: این تیم در نیم فصل نخست شانس قهرمانی را از دست داد. آنجایی که امتیازات زیادی را یکی بعد از دیگری از دست داد. وگرنه آبی پوشان در نیم فصل دوم بهترین عملکرد را داشتند و بهترین نتایج ممکن را گرفتند. من کاری به این ندارم که استقلال در این فصل قهرمان می شود یا نمی‌شود که البته پر واضح است که شانس این تیم بسیار اندک و ناچیز است. اما می گویم کاری که منصوریان در این تیم کرد از قهرمانی هم با ارزش تر است.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: منصوریان در استقلال تغییر نسل داد و با تعدادی بازیکن جوان بزرگی کرد. این کار ارزشی به مراتب بیشتر از قهرمانی دارد. همین که تیم جوان استقلال در پایان فصل بین سه تیم نخست قرار داشته باشد برای هواداران این تیم راضی کننده است.