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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

مسئولان اجازه ندهند گرانی، فشار بیشتری بر مردم وارد کند

مسئولان اجازه ندهند گرانی، فشار بیشتری بر مردم وارد کند

کرمانشاه - امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نسبت به افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید فشارهای اقتصادی هشدار داد و بر هوشیاری مسئولان برای صیانت از معیشت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با محکومیت حملات اخیر آمریکا به مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: در جریان این حملات جمعی از هموطنان در شهرستان سیریک در مراسم شادی خود شهید و زخمی شدند و همچنین چهار نفر از نیروهای هوافضای استان و شهر کرمانشاه به شهادت رسیدند.

وی ضمن تسلیت شهادت این افراد به خانواده‌های معظم شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، افزود: این حوادث سند دیگری از ددمنشی، مکر و ستمکاری آمریکا است و نشان می‌دهد این کشور در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده و راهی جز حمله و کشتار مردم بی‌گناه پیش روی خود نمی‌بیند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و منابع انرژی کشور گفت: تنگه هرمز حق مسلم ملت ایران است و سرمایه‌های نفتی و ذخایر انرژی نباید در اختیار دشمنان قرار گیرد و در برابر دشمن متجاوز باید ایستادگی و مقابله کرد.

ماموستا مرادی با محکوم کردن حملات اخیر، خواستار واکنش جدی جامعه بین‌الملل شد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کشورهای متجاوز از ادامه اقدامات ضدبشری بازداشته شوند و حقوق ملت‌ها و کشورها مورد احترام قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود به افزایش قیمت دلار و طلا اشاره کرد و گفت: بالا و پایین شدن نرخ ارز و طلا همواره موجب نگرانی مردم بوده و آثار آن به شکل مستقیم در قیمت کالاها و شرایط اقتصادی کشور نمایان می‌شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه خطاب به مسئولان تأکید کرد: باید نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هوشیار باشند، زیرا افزایش قیمت دلار و طلا نه‌تنها مشکل اقتصادی و خزانه دولت را حل نمی‌کند، بلکه نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش فشار بر اقشار کم‌برخوردار خواهد بود.

ماموستا مرادی با اشاره به ظرفیت‌ها و ذخایر موجود در کشور اظهار کرد: ایران از منابع و ذخایر عظیم و خدادادی برخوردار است و حتی استمرار چندین‌ساله تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز نباید کشور را به چنین شرایطی برساند.

وی از دولتمردان خواست با عوامل سودجو و سوءاستفاده‌گر در اقتصاد مقابله کنند و افزود: باید دست باندها، رانت‌خواران، سوءاستفاده‌گران و مافیای اقتصادی که منافع مادی خود را دنبال می‌کنند، کوتاه شود و اجازه داده نشود بازار و قیمت‌ها به نفع عده‌ای خاص تغییر کند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه مسئولیت مدیران در قبال منابع کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: کشور، ملت و سرمایه‌های آن امانتی در اختیار مسئولان است و کسانی که مسئولیت دارند باید در قبال این امانت، امین باشند.

ماموستا مرادی با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای خارجی و مشکلات داخلی تصریح کرد: ملت ایران با صبر و استقامت در برابر هجمه‌های دشمنان خارجی و فتنه‌ها ایستادگی می‌کند و نباید مشکلات اقتصادی، فقر و گرانی نیز به این دشواری‌ها اضافه شود.

وی تأکید کرد: بیان مشکلات معیشتی و تذکر نسبت به شرایط اقتصادی، از وظایف ائمه جمعه است و باید در راستای ادای این مسئولیت، مسائل و دغدغه‌های مردم به مسئولان یادآوری شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌های خود به موضوع استغفار در سحرگاه پرداخت و اظهار کرد: سحر یکی از مناسب‌ترین زمان‌ها برای دعا، مناجات و نزدیک شدن به خداوند است و استغفار در این ساعات، جلوه‌ای از بندگی خالصانه به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی افزود: در تهجد و سحرخیزی، در میان اذکار و دعاهای مختلف، استغفار و طلب بخشش با ذکر «استغفرالله» جایگاه ویژه‌ای دارد و انسان مؤمن می‌تواند از این فرصت برای طلب آمرزش و تقرب به پروردگار استفاده کند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگی‌های اهل تقوا خاطرنشان کرد: خداوند در سوره مبارکه آل‌عمران از صبر، صدق، قنوت، انفاق و در نهایت استغفار در سحر به عنوان ویژگی‌های متقین یاد کرده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه همچنین به آیات ۱۸ و ۱۹ سوره مبارکه ذاریات اشاره کرد و گفت: در این آیات نیز از اهل تقوا به عنوان کسانی یاد شده که شب را به تهجد می‌گذرانند و در سحرگاهان از خداوند طلب آمرزش می‌کنند؛ جایگاهی که از نظر معنوی ارزشمند و مهم است.

ماموستا مرادی با اشاره به روایتی از انس بن مالک درباره طلب مغفرت اظهار کرد: سحرگاهان از بهترین زمان‌ها برای درخواست آمرزش الهی است و در روایات نیز بر فضیلت این زمان برای دعا و استغفار تأکید شده است.

وی با اشاره به داستان حضرت یعقوب (ع) افزود: بنا بر روایت نقل‌شده، حضرت یعقوب استغفار برای فرزندان خود را به وقت سحر موکول کرد، چراکه به پذیرش دعا و استغفار در این زمان امید داشت.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه سحرگاهان زمان ویژه‌ای برای دعا و طلب بخشش است، تصریح کرد: مؤمن نباید از رحمت خداوند ناامید شود و حتی انسان گناهکار نیز باید راه بازگشت و توبه را برای خود باز بداند.

ماموستا مرادی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت سحر برای مناجات و استغفار، اشعاری از سعدی، شاعر نامدار ایرانی، درباره پشیمانی از گناه، طلب آمرزش و راز و نیاز با خداوند را مورد اشاره قرار داد و بر اهمیت توبه، استغفار و امید به رحمت الهی تأکید کرد.

کد مطلب 6937241

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