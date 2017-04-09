ناامیدی تراکتور از قهرمانی/ دنده عقب ماشین به سمت لیگ یک!

خبرگزاری مهر، سرویس استانها، محمود نصیرپور: نا امیدی تراکتورسازی از قهرمانی و سپردن جایگاه دومی جدول به استقلال، ناکامی ماشین سازی در رقابت برای بقا در لیگ برتر و وجود فاصله هفت امتیازی با منطقه فرار از سقوط و شانس پایین گسترش فولاد برای کسب سهمیه آسیایی ماحصل عملکرد سه نماینده فوتبال تبریز تا چهار هفته مانده به پایان فصل جاری لیگ برتر است.



با شرایط فعلی، نباید فصل جاری را که برای اولین بار شاهد حضور سه تیم از شهر تبریز در لیگ برتر فوتبال کشور بود، برای تراکتورسازی و ماشین سازی و تا حدودی برای گسترش فولاد فصلی موفق عنوان کرد و با اینکه آبی های تبریز عملکردی تقریبا مقبول داشتند، اما دو تیم قدیمی فوتبال تبریز یکی از رسیدن به قهرمانی بازماند و دیگری رده ای جز آخرین خانه جدول را به خود ندید.

تراکتور حریف حاشیه ها نشد

تراکتورسازی، قدرتمندترین و با سابقه ترین تیم فوتبال تبریز در لیگ برتر باشگاه های کشور امسال با وجود بهره مندی از بازیکنان سطح بالا و حضور پر افتخارترین مربی لیگ اوضاع تراکتورسازی زمانی بدتر شد که با چند نتیجه ضعیف متوالی در هفته های اخیر، فاصله نسبتا زیاد این تیم با استقلال توسط آبی های تهران جبران شد و منصوریان توانست خانه قلعه نویی را در جدول بگیرد برتری در راس کادر فنی این تیم، نتوانست انتظارات هواداران خود را برآورده کند. این تیم اگرچه یک پای فینال جام حذفی لقب گرفته و برای کسب دومین عنوان قهرمانی خود در این مسابقات باید نفت علی دایی را شکست دهد اما در لیگ برتر کورس رقابت با پرسپولیس را به سرخ های تهران باخت تا شانس اولین قهرمانی اش را از دست بدهد.

اوضاع تراکتورسازی زمانی بدتر شد که با چند نتیجه ضعیف متوالی در هفته های اخیر بخصوص شکست سه بر صفر برابر صبا، فاصله نسبتا زیاد این تیم با استقلال نیز توسط آبی های تهران جبران شد و منصوریان توانست خانه قلعه نویی را در جدول بگیرد. حالا تراکتورسازان در لیگ تنها این امید را دارند که رده دوم را از استقلال بازپس بگیرند و در کسب سهمیه آسیایی دچار مشکل نشوند.



البته سرخپوشان تبریز امسال با حواشی مختلفی نیز دست و پنجه نرم کردند و روزهای چندان آرامی در دفتر خاطرات تراکتوری ها ثبت نشد. رفتن سروش رفیعی به پرسپولیس و محرومیت باشگاه تراکتورسازی از پنجره نقل و انتقالات زمستانی و حتی تابستانی آینده، ضربه جبران ناپذیری بر پیکره این تیم دوست داشتنی وارد و تراکتور را از مسیر کورس صدرنشینی با پرسپولیس منحرف کرد.

امیدی به قهرمانی نیست

در خصوص وضعیت امسال تیم تراکتورسازی، اکبر ذوالمجیدیان کاپیتان اسبق این تیم در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تراکتورسازی می توانست نتیجه ای بهتر در لیگ امسال بگیرد، گفت: متاسفانه اکنون نمی توان امیدی برای قهرمانی تراکتورسازی در لیگ داشت چراکه پرسپولیس فاصله ای زیاد با تیم های تعقیب کننده ایجاد کرده و اگر معجزه ای رخ ندهد، این تیم قهرمان خواهد شد و تراکتورسازی باید برای نائب قهرمانی با استقلال رقابت کند.

ذوالمجیدیان ادامه داد: البته تراکتورسازی در مقاطعی از فصل نتایجی بد کسب کرد و فرصت جبران فاصله با پرسپولیس را از دست داد و حتی این نتایج باعث شد تا استقلال از میانه های جدول خود را بالاتر کشیده و رتبه دومی تراکتور را بگیرد.



وی در خصوص دلایل ناکامی تراکتورسازی در فصل جاری اظهار کرد: امسال خیلی از هواداران تراکتورسازی منتظر نتیجه گیری و در نهایت قهرمانی تراکتورسازی در لیگ بودند اما غیر از هفته های ابتدایی، این تیم نتوانست نتایج خوب خود را تداوم ببخشد که یکی از دلایل آن وجود حواشی مخرب بود.

تیم تراکتورسازی با تعویض مدیران عامل خود که اکثرا مدیران غیرفوتبالی بودند و با آمدن به تراکتور فوتبالی شدند، ضرر زیادی دیده است ذوالمجیدیان ادامه داد: تیم تراکتورسازی با تعویض مدیران عامل خود که اکثرا مدیران غیرفوتبالی بودند و با آمدن به تراکتور فوتبالی شدند، ضرر زیادی دیده است و همین مدیران با بازیکنان خارجی به درد نخور با رقم های آنچنانی و با فرض اینکه سال بعد این مدیر در باشگاه نخواهد ماند و مدیر بعدی باید پول این بازیکنان را جور کنند، قرارداد می بستند و فکر نمی کردند که ممکن است یک زمان فیفا چنین حکم سنگینی بدهد.

وی افزود: اکنون باید همه مدیران باشگاه تراکتورسازی جوابگوی این هواداران باشند که در گرما و سرما حامی تیمشان هستند و با برد تیم خوشحال و با باختش ناراحت می شوند و با این تیم زندگی می کنند. اینگونه افراد اعم از مدیر و سرپرست و سرمربی و بازیکن پول خودشان را به هر طریقی خواهند گرفت و اینکه چه بلایی سر تیم تراکتورسازی می آید برایشان مهم نیست.



تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم اکنون با ۴۷ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

آبی ها به هدف خود می رسند



اما گسترش فولاد تیمی است که توسط بخش خصوصی اداره می شود و تا اینجای کار توانسته انتظارات از خود را برآورده کند. آبی های فوتبال تبریز توانسته اند تا پایان هفته بیست و ششم با جمع آوری ۳۳ امتیاز در رتبه تک رقمی قرار بگیرند.



در این ارتباط فراز کمالوند سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تیمش طبق برنامه توانسته به خواسته خود دست پیدا کند، گفت: برنامه ریزی و سیاست باشگاه گسترش فولاد در فصل جاری کسب رتبه تک رقمی در لیگ برتر بوده که به لطف خدا توانسته ایم به این هدف خود و باشگاه دست پیدا کنیم.

سال قبل برای بقا در لیگ برتر تلاش می کردیم و موفق به این کار شدیم و امسال هدفگذاری باشگاه کسب رتبه تک رقمی بود که تا به اینجای کار توانسته ایم وی افزود: ما سال قبل برای بقا در لیگ برتر تلاش می کردیم و موفق به این کار شدیم و امسال هدفگذاری باشگاه کسب رتبه تک رقمی بود که تا به اینجای کار توانسته ایم به آن دست یابیم. البته با وجود اینکه من و مدیران باشگاه از جایگاه تیم رضایت داریم، اما به شخصه اعتقاد دارم که ما چنانچه از نعمت هوادار بهره مند می بود می توانست رتبه ای بهتر هم داشته باشد و به عقیده من اگر ما فقط پنج هزار نفر هوادار ثابت داشتیم، حداقل شش امتیاز بیشتر دشت می کردیم و الان تیم چهارم جدول بودیم.



کمالوند با اشاره به اینکه تا پایان فصل به دنبال جمع آوری امتیازات دیگر خواهیم بود، اظهار کرد: ما علیرغم رضایت از رتبه تک رقمی فعلی، به دنبال کسب امتیازات بیشتر و قرارگیری در جمع شش تیم برتر هستیم و امیدوارم که بتوانیم از دو بازی خانگی باقی مانده و دو بازی بیرون از خانه امتیازات لازم را کسب کنیم و در جمع شش تیم باشیم. البته فاصله ما به این چهارم جدول که ذوب آهن است، فقط سه امتیاز است و ما حتی می توانیم به مربع بالانشینان نیز برسیم.

سرنوشت غمبار ماشین سازی



اما غمبارترین سرنوشت لیگ شانزدهم تا به اینجای کار به نام قدیمی ترین تیم فوتبال تبریز نوشته شده است. ماشین سازی که باسابقه ترین تیم در شمالغرب کشور محسوب می شود، پس از دوری ۲۰ ساله از سطح اول فوتبال کشور سرانجام فصل گذشته با رسول خطیبی به لیگ برتر صعود کرد اما سیاست های ناصحیح موجب شد تا سبزقباها خیلی زود عنوان فانوس به دست لیگ شانزدهم را به نام خود ثبت کرده و تا به امروز هم این عنوان را یدک بکشند.

ماشین سازی چنانچه بتواند در دو بازی آینده خود برابر پرسپولیس و ذوب آهن پیروز شود و صبا نتواند از پس استقلال تهران و سپاهان بربیاید، تازه می تواند به فاصله سه امتیازی صبا رسیده و در صورت بهبودی گل آوراژ و جبران آن سه امتیاز دیگر، یک پله در جدول صعود کند و در رقابت با سیاه جامگان به بقا امیدوار باشد که البته با توجه به باخت ماشین سازی به پدیده و پیروزی صبا برابر تراکتورسازی و برد سیاه جامگان برابر استقلال خوزستان، سبزقباها فقط با یک معجزه بی تکرار می توانند در لیگ برتر بمانند.



اکنون از تیم ماشین سازی به عنوان جدی ترین گزینه سقوط نام می برند و این واقعیتی است که هواداران همیشه همراه این تیم را آزار می دهد و با توجه به گذشته درخشان و خاطره انگیز سبزقباها، حتی هواداران فوتبال سایر شهرها را نیز از این اتفاق محتمل، متاسف می کند.



در این خصوص سید محمد علوی مدیر اجرایی باشگاه ماشین سازی و از پیشکسوتان محبوب سبزپوشان فوتبال تبریز در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمام تلاش عوامل باشگاه ماشین سازی در جهت نجات این تیم از قعر جدول و بقا در لیگ برتر بود، گفت: ما امسال با هدف بقای تیم در لیگ برتر پای در این رقابت ها گذاشتیم و در طول فصل به دنبال این هدف بودیم اما مشکلاتی اعم از اشتباهات داوری موجب شد تا امتیازات زیادی از دست بدهیم و رتبه خوبی در جدول نداشته باشیم.



وی ادامه داد: دغدغه اصلی ما و هواداران نتیجه گیری در چهار بازی باقی مانده است و تا روزی که روی کاغذ امید به بقا داریم برای این هدف خود تلاش خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم به این خواسته مهم خود برسیم.



تیم ماشین سازی تبریز که با ۱۶ امتیاز در جایگاه نازل شانزدهم ایستاده است، در هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به تیم پدیده مشهد نیز باخت تا خوشبین ترین هوادار ماشین سازی نیز امید چندانی به لیگ برتری ماندن تیمش نداشته باشد.