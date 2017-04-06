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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

در آستانه برگزاری مراسم سالگرد جنگ گالیپولی:

استرالیا درباره احتمال حمله تروریستی در ترکیه هشدار داد

استرالیا درباره احتمال حمله تروریستی در ترکیه هشدار داد

وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که بر اساس اطلاعات به دست آمده، احتمال دارد حین برگزاری مراسم گرامیداشت جنگ «گالیپولی» در ترکیه،‌ حمله تروریستی به انجام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جولی بیشاپ» (Julie Bishop) وزیر خارجه استرالیا امروز با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که اطلاعاتی به دست دولت این کشور رسیده است که بر اساس آن در سالگرد برگزاری مراسم گرامیداشت جنگ جهانی اول در «گالیپولی» (Gallipoli) واقع در ترکیه، احتمال وقوع حمله تروریستی وجود دارد.

وزیر خارجه استرالیا در ادامه افزود که دولت ترکیه نیز از این مسأله مطلع بوده و لذا کما فی السابق تشدید تدابیر امنیتی را در زمان این مراسم در دستور کار قرار خواهد داد.

«گالیپولی» نام جزیره ای در ترکیه است. در این مکان، در زمان جنگ جهانی اول نبردی میان امپراتوری عثمانی و نیروهای ائتلاف به وقوع پیوست که بیش از ۸ ماه نیز ادامه یافت.

روز «آنزاک» (Anzac) در ۲۵ آوریل، نامی برای ارتش مشترک استرالیا و نیوزیلند در جنگ جهانی اول است که در گالیپولی در حمایت از ارتش انگلیس به انجام رسید و به این نام نیز شهرت یافت.

هر سال نیز در چنین روزی صدها تَن از نیوزیلندی ها و استرالیایی ها برای گرامیداشت یاد کشته‌ شدگان خود در این جنگ، با حضور در گالیپولیِ ترکیه به گرامیداشت آن می پردازند.

کد مطلب 3945955

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    نظرات

    • اکبر IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
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      این اعلام انفجار نشان می دهد استرالیا در برنامه ریزی این انفجارات نقش دارد.

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