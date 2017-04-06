هلال احمر کشور ۲۰ فروند بالگرد امدادی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ضیایی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۱۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان سمنان با حضور رئیس جمهور در سالن جلسات استانداری ضمن اشاره به افتتاح باند امداد رسانی اورژانس هوایی سمنان با حضور مسئولان و اعضای هیئت دولت، بیان داشت: با افتتاح این طرح در سمنان، شش باند فرود بالگرد به ظرفیت موجود سطح کشور افزوده شده است.

وی افزود: هم اکنون ۲۴ بالگرد در سطح کشور وجود دارد که پایگاه های امداد هوایی مانند سمنان که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت، می تواند در تجمیع خدمات اورژانس هوایی برای استان های کشور موثر باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور همچنین گفت: این طرح در سمنان در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۰۰ متر مربع و همچنین پهنای پروازی و فرود بالگرد به مساحت سه هزار متر مربع در حالی افتتاح می شود که آمبولانس هوایی سمنان می تواند به عنوان استان معین هشت استان کشور از جمله تهران، مازندران، اصفهان، قم و ... باشد.

ضیایی با بیان اینکه از میان ۲۴ بالگرد موجود در هلال احمر ۱۰ فروند بالگرد در دولت یازدهم خریداری شده است، بیان داشت: امروز تمامی کشور از امکانات اورژانس هوایی برخوردار هستند و تنها مشکل ما کمبود ۲۰ فروند بالگرد دیگر است که در سال جاری درخواست این میزان اورژانس هوایی به دست مسئولان و نمایندگان مجلس می رسد.

وی افزود: در سال جاری هشت میلیارد تومان هزینه برای تجهیز امکانات هلال احمر کشور انجام شده که افتتاح سکوی بالگرد اورژانس هوایی در سمنان و ایجاد زیرساخت هایی مانند پایگاه اورژانس استان هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و ... از جمله این اقدامات است.