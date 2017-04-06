به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه خط حزب الله، نوروزِ رهبر انقلاب، امسال نیز مانند سالهای گذشته بدون دیدار با خانواده شهیدان سرافراز به پایان نرسید. یکی از این شهیدان، شهید غلامرضا صمدیان از مشهد مقدس بود.

معظم‌له با حضور در منزل این شهید سرافزار نکاتی بیان فرمودند که خط حزب الله نظر به اهمیت آن در مسیر رشد جوانان عزیز انقلابی، بخش‌هایی از بیانات را به نظر خوانندگان محترم می‌رساند.

«ان‌شاءالله جوانان ما قدر بدانند، کار کنند و خودشان را بسازند. این کشور به جوانهای انقلابی و حزب‌اللهی و مؤمن احتیاج دارد.

آن کسانی که در تبلیغاتشان، در حرفهایشان حزب‌اللهی را می‌کوبند، بسیجی را می‌کوبند، جوانهای مؤمن را می‌کوبند، نمی‌فهمند چه‌کار دارند می‌کنند؛ در واقع دارند به کشور و آینده‌ی کشور لطمه می‌زنند.

هر چه که معلوماتتان بیشتر باشد در محیط دینی و انقلابی می‌توانید مفیدتر باشید. ... درستان را پیش ببرید و خط بسیجی و انقلابی را از دست ندهید. بدانید که... راه لغزنده‌ای است. یعنی یک رفیق بد، یک مشاور بد، یک استاد بد، یک حادثه‌ی نامناسب گاهی پای انسان را می‌لغزاند، انسان باید حواسش جمع باشد، این حواس‌جمعی در تعبیرات قرآنی اسمش چی است؟ تقوا...

اینها را اگر مراقبت کنید ان‌شاءالله آینده‌ی شما از گذشته‌تان خیلی بهتر خواهد شد و ان‌شاءالله برای کشورتان، برای اسلام، برای انقلاب، برای نظام مفید خواهید بود در آینده، به حول و قوّه‌ی الهی.»