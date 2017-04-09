رشد ۵ درصدی گردشگران تهران/ سعد آباد بیشترین گردشگر را جذب کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- وحید محمدی یکتا- استان تهران با توجه به جمعیت زیاد خود معمولا استانی گردشگر فرست بوده تا گردشگر پذیر و همواره در هر فرصتی و با هر تعطیلاتی مردم شهرهای این استان برای بازدید از استان های دیگر حرکت کرده و فرصت را غنیمت می شمارند.

استان تهران با نزدیک به ۱۳ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۱۷ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده‌ و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب‌غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است.

این استان با مساحت ۱۳۶۴۰.۳۹ کیلومتر مربع از محرومیت هایی در مورد پذیرش گردشگر برخوردار بوده است که مسئولین و فعالان بخش گردشگری با ارائه برخی راهکارها در حال برطرف کردن این محرومیت ها هستند.

جاذبه های گردشگری این استان بیشتر در زمینه های وجود آثار تاریخی دوران پهلوی و قاجار در پایتخت، گردشگری طبیعت زیبا دماوند و فیروزکوه، دشت پهناور و سر سبز ورامین و برخی آثار باستانی در ری، ورامین و غرب استان قرار دارد.

هر ساله در ایام نوروز و با تعطیلاتی بالغ بر ۱۳ روز بخش اعظمی از مردم کشورمان فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به سفر به جای جای ایران پهناور و زیبا می کنند و در این بین خلوتی خاص و معناداری در تمام شهرستان های استان تهران مشاهده می شود، خانواده های تهرانی برای سفر و دور شدن از هیاهو و شلوغی های این استان نوروز را بهترین فرصت برای تجدید قوا می دانند و به همین دلیل به استان های دیگر سفر می کنند.

اما در این بین تعدادی از گردشگران استان های دیگر کشور هم هستند که برای بازدید از جاذبه های گردشگری پایتخت به استان تهران سفر می کنند.

به گفته رجبعلی خسرو آبادی، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، در تعطیلات نوروزی امسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جاذبه های گردشگری این استان بازدید کرده‌اند.

خاطرات ماندگار برج میلاد

علی کوشکی که برای اولین بار است از خوزستان به تهران سفر می‌کند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در این سفر از کاخ سلطنت آباد، برج میلاد و قلعه ایرج پیشوا بازدید کردم.

وی با اشاره به بازدید از جاذبه های استان تهران بیان کرد: ارتفاع و عظمت برج میلاد برای من بسیار جالب بود و خاطرات خوبی از این برج برایم به یادگار ماند.

کوشکی با بیان اینکه شهرستان پیشوا مردمی میهمان نواز دارد، گفت: برای دیدن قلعه ایرج یک روز در شهرستان پیشوا استراحت کردیم و در طول این مدت مردم این منطقه با روی باز من و خانواده ام را راهنمایی کرده و بسیار خونگرم بودند.

این هموطن خوزستانی اظهار کرد: برای بازدید از جاذبه های فراوان استان تهران وقت کافی نداشتم و قصد سفرهای دیگری به این استان زیبا در آینده دارم.

جاذبه های استان تهران به خوبی معرفی نشدند

اشرف السادات مهین دوست هم که از شهرکرد به تهران سفر کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی مجموعه سعد آباد و نیز قطار تهران گردی اغلب مردم فکر می کنند تنها برای انجام امور اداری و درمانی باید به تهران سفر کنند، در حالیکه استان تهران مقصد زیبای گردشگری است که ناشناخته مانده است بسیار جذاب و دیدنی بود.

وی با بیان اینکه تهران دارای جاذبه های زیادی در زمینه گردشگری است، افزود: عدم تبلیغات مناسب و کافی و اطلاع رسانی در خور سبب شده بود که ما در سفر به تهران و دیدن این جاذبه ها متحیر شویم.

مهین دوست گفت: اغلب مردم فکر می کنند تنها برای انجام امور اداری و درمانی باید به تهران سفر کنند، در حالیکه استان تهران مقصد زیبای گردشگری است که ناشناخته مانده است.

وی از خدمات ارائه شده در این استان و نیز مجموعه های گردشگری تقدیر کرد و افزود: در شهرستان های ری و ورامین اقامت داشته ام و از خدمات ارائه شده در این شهرستان ها و نظافت اماکن اقامتی راضی هستم.

استقبال از اتوبوس دو طبقه گردشگری تهران

مدیر کل گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران از اقامت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ مسافر و گردشگر در اماکن اقامتی استان خبر داد و افزود: این مسافران در ستاد اسکان مدارس، کمپ های موقت، هتل ها و مهمان پذیرها اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه طی ایام نوروز ۵ درصد رشد حضور گردشگران در استان مشاهده شده است، گفت: کاخ سعد آباد پر بازدید کننده ترین مکان گردشگری استان تهران در نوروز بود.

مدیر کل گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران در ادامه از استقبال گردشگران از اتوبوس دو طبقه گردشگری تهران خبر داد و گفت: تجربه این اتوبوس نشان داد که زمانی که چنین کارهایی از سوی بخش خصوصی انجام شده و توسط دولت حمایت می شود می تواند موفق باشد و قابلیت توسعه دارد.

رجبعلی خسرو آبادی با اشاره به راه اندازی تهران گردی در ایام نوروز ۹۶ مانند چند سال گذشته گفت: این تورها به یک شاخص در زمینه گردشگری تهران تبدیل شده است، امروز کمتر کسی است که در مورد تورهای تهران گردی شناخت نداشته باشد.

لزوم برنامه ریزی مردم در سفر و انجام هماهنگی های قبلی

وی با بیان اینکه باید طرح نوروز بهار در کاخ گلستان و باغ موزه قصر به خوبی اجرا شد، افزود: برنامه های آیینی و نیز برنامه های فرهنگی هنری این طرح به شدت مورد استقبال مردم واقع شد.

خسرو آبادی ادامه داد: علی رغم تغییرات آب و هوایی و بارندگی هایی که سبب کاهش مسافرت ها می شد هم در بحث ورود گردشگران به استان و هم در بحث اقامت در استان رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم و در عین حال کاهش تصادفات را شاهد بودیم و این موارد نوروز امسال را خاطره انگیز کرد.

مدیر کل گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه مردم همچنان نسبت به مسافرت های با برنامه مشکل دارند، گفت: باید نسبت به وجود برنامه در سفر تاکید بیشتری شود، هر چقدر مردم عزیز بتوانند با برنامه بیشتر و بهتری به مسافرت بپردازند حتما خدمات بهتری دریافت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: گاهی اوقات تعداد گردشگران زیادی وارد اماکن تاریخی و گردشگری می شوند اما امکان پذیرایی از آن ها با توجه به ظرفیت محدود کاخ موزه ها وجود ندارد، هرچه این مراجعات از طریق تورها صورت بگیرد چون قبل از مراجعه هماهنگی صورت می گیرد، خدمات مطلوبتری به گردشگران ارائه خواهد شد.

مدیر کل گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران ادامه داد: بسیاری از برنامه های ما به خصوص در کاخ موزه گلستان، کاخ موزه نیاوران و موزه ملی قابلیت رزرو از قبل را دارد، این امر زمانی بیشتر اهمیت می یابد که تعداد زیادی گردشگر قصد حضور در این اماکن را داشته باشند.

مردم کمبودهای اماکن گردشگری را از مسئولان اماکن مطالبه کنند

وی مردم را به مطالبه گری در زمینه آثار باستانی و جاذبه های گردشگری ترغیب کرد و بیان داشت: به عنوان مثال اگر اطلاعات ناقص در موزه ها و اماکن تفریحی است حتما مردم از مدیران همان مجموعه ها مطالبه کنند.

خسرو آبادی با اشاره به اهمیت فراوان مطالبه مردمی اظهار کرد: مطالبات مردمی سبب ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری در اماکن و جاذبه های استان می شود، گاه پیش می آید که مردم نواقص را می بینند اما صبورانه از کنار آن ها می گذرند که به نظر من نباید اینطور باشد.

وی ادامه داد: اگر حس مطالبه گری در مردم تقویت شود قطعا متولیان امر نیز به فکر رفع نواقص بر آمده و ارتقاء کیفیت خدمات حاصل خواهد شد.

تقویت ظرفیت های شهرستان های استان اصولی ترین راه رشد گردشگری

اما رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضعف های ساختاری و عدم ایجاد جاذبه های گردشگری در شهرستان های استان تهران را از مشکلات حوزه گردشگری در این استان دانست و گفت: اغلب گردشگران به شهرستان های مشترک با شهر تهران، مانند ری و شمیرانات مراجعه می کنند و سهم شهرستان های دیگر از گردشگری استان بسیار کمتر از ظرفیت های آن ها است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سیدی با اشاره به اجرای طرح ویژه گردشگری در شهرستان ورامین بیان کرد: با ایجاد امکانات مناسب گردشگری می توانیم تعداد گردشگران شهرستان های استان تهران را چندین برابر افزایش دهیم و در همین راستا طرحی در زمینی بالغ بر ۵۰۰ هکتار در حوالی روستای باغخواص ورامین اجرا خواهد شد و حدود ۱۰ هزار متر مربع از این منطقه بنای اقامتی و استراحتی است و مابقی آن به عنوان گردشگری استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در این مجموعه حیوانات و گونه های گیاهی نادر پرورش داده می شود، افزود: جاذبه های طبیعی مانند شتر سواری, ماهی گیری و دیگر فعالیت ها در این مرکز در نظر گرفته شده است تا موجب جذب گردشگر شود.

سیدی تقویت ظرفیت های شهرستان های استان تهران را یکی از اصولی ترین و بهترین راه های رشد جذب گردشگر در این شهرستان ها دانست.

ارائه خدمات در ۲۱ مدرسه شهرستان های استان به مسافران

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ایام تعطیلات نوروزی امسال ۴ هزار و ۴۴۶ خانوار شامل بیش از ۶ هزار و ۲۳۷ نفر-روز در مدارس شهرستان های استان اقامت کردند.

عبدالرضا فولادوند افزود: نواحی یک و دو ری در مجموع با ۷ هزار و ۹۲۲ نفرروز مسافر نوروزی، بیشترین پذیرش اسکان موقت فرهنگیان را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی مناطق فیروزکوه، رودهن و دماوند نیز رتبه های سوم تا پنجم در جذب و اسکان مسافران نوروزی در شهرستان های استان تهران را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: شهرستان قدس رشد ۴۰ درصدی جذب گردشگر را داشت که قابل تقدیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اضافه کرد: بر اساس فرم های نظر سنجی درصد بالایی از مسافرین و گردشگران عزیز نوروزی از خدمات ارائه شده در ستاد های اسکان مدارس استان رضایت داشتند.

شمیرانات و ری جزو شهرستان های موفق جذب گردشگر

فرماندار شهرستان شمیرانات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شمیرانات در سالجاری افزایش حداقل ۲۰ درصدی حضور گردشگران در تعطیلات نوروز را شاهد بوده است اظهار داشت: در ایام نوروز بیش از دو و نیم میلیون نفر گردشگر از مناطق مختلف تاریخی، طبیعی و مذهبی شهرها و بخش های شهرستان شمیرانات بازدید کردند.

عزت الله خانمحمدی برگزاری جشن های آیینی در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد را یکی از عوامل مهم جذب گردشگر در این شهرستان خواند و گفت: کاخ موزه سعد آباد، کاخ موزه نیاوران، کاخ مظفری، مسیر کوهپیمایی دربند، مسیر کوهپیمایی درکه، آبشارهای ناران و کفترلو، امامزاده موسی(ع) و چنار کهنسال، پیست اسکی شمشک، غار هملون، پارک جمشیدیه، غار اسبول، پارک دارآباد، قلعه امامه، پارک نیاوران، امامزاده صالح( ع)، امامزاده سید خسرو، بازار تجریش، تکیه نیاوران، رودبار قصران و لواسانات، شهر اوشان، موزه پروفسور حسابی، باغ فردوس، گورستان ظهیرالدوله، امامزده ابراهیم(ع) آبنیک و امامزاده قاسم(ع) جزو جاذبه های گردشگری شمیرانات می باشند.

تعداد گردشگران شهرستان شمیرانات بیش از گردشگران کل استان تهران است و این امر نشان دهنده حضور تعداد زیادی از مردم استان تهران به عنوان گردشگر در شمیرانات می باشد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از بازدید نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اماکن گردشگری شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های موفق در جذب گردشگر در استان تهران خبر داد و گفت: بیش از ۱۸۰۰ مسافر نوروزی در قالب ۳۲ تور ری گردی از اماکن دیدنی شهرستان ری بازدید کردند.

امید است با فراهم آوردن زیر ساخت های گردشگری در استان تهران، گردشگران بتوانند علاوه بر جاذبه های مدرن پایتخت از جاذبه های نفیس و منحصر به فرد شهرستان های استان نیز بازدید کرده و توسعه گردشگری استان تهران محقق شده و شکل بگیرد.