به گزارش خبرنگار مهر، هومان پارسا عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ضوابط حاکم بر قراردادهای حق‌الوکاله گفت: بر اساس ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا، وکیل و موکل می‌توانند درباره میزان حق‌الوکاله با یکدیگر توافق کنند و برای این توافق، کف و سقفی تعیین نشده است.

وی با تأکید بر اهمیت واژه «توافق» افزود: اگر بین وکیل و موکل توافقی درباره میزان حق‌الوکاله صورت گرفته باشد، مبلغ توافق‌شده ملاک است؛ اما اگر توافقی وجود نداشته باشد، تعرفه قانونی مبنای محاسبه خواهد بود.

دریافت حق‌الوکاله مازاد بدون توافق مجاز نیست

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس تصریح کرد: در صورتی که توافقی میان وکیل و موکل وجود نداشته باشد، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه قانونی مجاز نیست و باید ضوابط مربوط به تعرفه رعایت شود.



پارسا با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد وکلا گفت: اگر موردی از تخلف یا شائبه تخلف مطرح شود، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و کانون وکلا در برابر تخلفات احتمالی مسئولیت نظارتی دارد.



وی ادامه داد: اگر موضوعی در فضای مجازی مطرح شود یا مستقیماً با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در میان گذاشته شود، باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت وجود تخلف، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.



اختلاف وکیل و موکل چگونه رسیدگی می‌شود؟



پارسا درباره نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی میان وکیل و موکل نیز بیان کرد: طرفین می‌توانند در چارچوب قرارداد، شرایط مربوط به حل اختلاف را مشخص کنند و در صورت پیش‌بینی داوری، موضوع اختلاف می‌تواند از این مسیر مورد رسیدگی قرار گیرد.



وی افزود: در خصوص تخلفات انتظامی وکلا نیز مرجع مشخصی وجود دارد و دادسرای انتظامی کانون وکلا مسئول رسیدگی به این دسته از تخلفات است.



ورود کانون وکلا به پرونده آسیب‌های اجتماعی



رئیس کانون وکلای دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود از ورود کانون به حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: کانون وکلا در حوزه‌هایی مانند اورژانس اجتماعی، کاهش خشونت‌های خانگی و حمایت حقوقی از زنان و اطفال، همکاری‌های پیشگیرانه‌ای را آغاز کرده است.



پارسا آموزش حقوقی را یکی از محورهای این فعالیت‌ها عنوان کرد و افزود: آموزش‌های حقوقی در اماکن آموزشی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حال اجراست و این رویکرد می‌تواند به افزایش آگاهی حقوقی جامعه و کاهش آسیب‌ها کمک کند.