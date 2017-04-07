پیام حمله نظامی امریکا به سوریه، تشویق تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل اعلام کرد حمله آمریکا به سوریه تمامی تلاشهای انجام شده برای رسیدن به یک راهحل سیاسی برای بحران سوریه را نادیده گرفت همانگونه که ثابت کرد آمریکا به دنبال راهحل برای غلبه بر داعش نیست.
امیرعبداللهیان به وبگاه «العهد» لبنان گفت: این اقدام عجولانه آمریکا با تمامی قوانین بینالملل و نیز منشور سازمان ملل مخالف است و منجر به تقویت افراطگرایی و تروریسم در منطقه خواهد شد.
وی در پایان گفت: اتهامزنیها به دولت سوریه مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی آنهم پس از آنکه این کشور خلع سلاح شیمیایی شده است، نیاز به بررسیهای دقیق و عمیق از سوی سازمان منع گسترش سلاح اتمی و نیز سازمان ملل دارد.
