۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

امیر عبداللهیان:

پیام حمله نظامی امریکا به سوریه، تشویق تروریسم است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه پیام حمله نظامی امریکا به سوریه ، تشویق تروریسم است، تاکید کرد: این اقدام نشان داد که کماکان اولویت امریکا مبارزه با داعش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل اعلام کرد حمله آمریکا به سوریه تمامی تلاش‌های انجام شده برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه را نادیده ‌گرفت همانگونه که ثابت کرد آمریکا به دنبال راه‌حل برای غلبه بر داعش نیست.

امیرعبداللهیان به وبگاه «العهد» لبنان گفت: این اقدام عجولانه آمریکا با تمامی قوانین بین‌الملل و نیز منشور سازمان ملل مخالف است و منجر به تقویت افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه خواهد شد.

وی در پایان گفت: اتهام‌زنی‌ها به دولت سوریه مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی آنهم پس از آنکه این کشور خلع سلاح شیمیایی شده است، نیاز به بررسی‌های دقیق و عمیق از سوی سازمان منع گسترش سلاح اتمی و نیز سازمان ملل دارد.

