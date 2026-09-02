  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

تداوم انفجارهای ویرانگر نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان+فیلم

تداوم انفجارهای ویرانگر نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان+فیلم

منابع لبنانی از تداوم انفجارهای ویرانگر نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و حملات توپخانه‌ای و پهپادی اشغالگران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع لبنانی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر انفجار مهیبی در شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان انجام دادند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی انفجار بزرگی در شهرک کفرتبنیت در نبطیه در جنوب لبنان انجام داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی شهرک النبطیه الفوقا را هدف قرار داد.

بولدوزرهای ارتش اسرائیل نیز چند منزل را در شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان تخریب کردند.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. شهرک های القنطره و المنصوری نیزاز سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

کد مطلب 6935661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها