تداوم انفجارهای ویرانگر نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع لبنانی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر انفجار مهیبی در شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان انجام دادند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی انفجار بزرگی در شهرک کفرتبنیت در نبطیه در جنوب لبنان انجام داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی شهرک النبطیه الفوقا را هدف قرار داد.

بولدوزرهای ارتش اسرائیل نیز چند منزل را در شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان تخریب کردند.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. شهرک های القنطره و المنصوری نیزاز سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.