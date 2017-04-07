به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای بازدید از مناطق زلزله زده استان خراسان رضوی به این مناطق سفر کرده، در مطلبی با عنوان «تقارن سیاست و محرومیت» در صفحه شخصی خود ( نوشت: زمانی که وارد فریمان شهر زلزلهزده خراسان شدم، جبهه مردمی درحال رأیگیری برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری بودند و هنگامی که وارد روستای دوقلعه براش کانون زلزله شدم نتایج آرای منتخبین را خواندند و وقتی بعد از هشت ساعت بازدید از مناطق زلزله زده درحال برگشت به تهران، با پنج خیریه در فرودگاه مشهد درحال صحبت برای کمک به زلزله زدهها بودم.
وی در این مطلب آورده است: یکی از مسؤولان استانی که از تهران برگشته بود لحظاتی برای احوالپرسی پیش ما آمد و گزارشی از رسیدگی به زلزلهزدهها داد، خدای متعال را شاکرم که به قولی که امسال به مردم دادم، وفا کردم، یعنی سال رسیدگی به محرومان کشور و از جبهه مردمی و همه نیروهای انقلاب، میخواهم هرکاری انجام میدهند برای جلب رضای خدا، رفع فقر، محرومیت و فساد در کشور باشد، وحدت و برادری را حفظ کنند و از بگو و مگوها بپرهیزند.
محسن رضایی پس از بازدید از مناطق زلزلهزده خراسان رضوی:
نیروهای انقلاب برای رفع فقر و فساد تلاش کنند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از جبهه مردمی و همه نیروهای انقلاب میخواهم هرکاری انجام میدهند برای جلب رضای خدا، رفع فقر، محرومیت و فساد در کشور باشد و وحدت و برادری را حفظ کنند.
