۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

استان کرمانشاه سیزدهمین شهید مدافع حرم را تقدیم کرد

کرمانشاه- مدافع حرم «مراد عباسی فرد» از استان کرمانشاه در نبرد با تکفیری های تروریست در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدافع حرم «مراد عباسی فرد» از استان کرمانشاه طی روزهای اخیر در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در شهر معردس واقع در حومه شمالی استان حماة سوریه به شهادت رسید.

شهید والامقام مراد عباسی فرد، سیزدهمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است که در جریان نبرد با تکفیری های مزدور به شهادت رسید.

این شهید گرانقدر اهل شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه است.

پیش از این؛ شهید مهدی نوروزی، شهید صادق یاری گلدره، شهید سعید قارلقی، شهید ابوذر امجدیان، شهید ستار عباسی، شهید اکبر ملکشاهی، شهید رضا عباسی، شهید سجاد حبیبی، شهید حمزه کاظمی، شهید اکبر نظری، شهید قدرت علیخانی و شهید خیرالله احمدی فر از استان کرمانشاه در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام به شهادت رسیدند.

