تجاوز آمریکا به سوریه حقیقت موضع واشنگتن در قبال دمشق را نشان داد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: بحران سوریه که بیش از ۵ سال است ادامه دارد ، با وجود تمامی فاجعه انسانی که از سوی تروریست های تکفیری مورد حمایت عربستان و ترکیه رخ داد اما با دستاوردهای میدانی و نیز سیاسی دولت و مقاومت همراه بود. در ماههای گذشته تمامی معادلات به نفع ارتش و نیروهای مقاومت سوریه رقم خورد که اوج آن آزادسازی حلب و بخش های مهمی از مناطق راهبردی سوریه بود که در اختیار گروههای تروریستی قرار داشت .

دستاوردهای مقاومت و ارتش سوریه معادله صحنه میدانی را برهم زد و سبب پیشرفت در فرایند سیاسی نیز شد. تمامی نشست های مخالفان که با حمایت محور سعودی ، ترکیه و آمریکا در استانبول ، دوحه و ژنو برگزار شد تنها به بن بست سیاسی برای گروههای تروریستی انجامید. بحران سوریه که بیش از ۵ سال است ادامه دارد ، با وجود تمامی فاجعه انسانی که از سوی تروریست های تکفیری مورد حمایت عربستان و ترکیه رخ داد اما با دستاوردهای میدانی و نیز سیاسی دولت و مقاومت همراه بود. در ماههای گذشته تمامی معادلات به نفع ارتش و نیروهای مقاومت سوریه رقم خورد که اوج آن آزادسازی حلب و بخش های مهمی از مناطق راهبردی سوریه بود که در اختیار گروههای تروریستی قرار داشت .دستاوردهای مقاومت و ارتش سوریه معادله صحنه میدانی را برهم زد و سبب پیشرفت در فرایند سیاسی نیز شد. تمامی نشست های مخالفان که با حمایت محور سعودی ، ترکیه و آمریکا در استانبول ، دوحه و ژنو برگزار شد تنها به بن بست سیاسی برای گروههای تروریستی انجامید.

بامداد امروز (جمعه) ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد. منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کردند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود. در همین راستا و برای بررسی بیشتر ابعاد این تجاوز آمریکا به سوریه با «محمد ماهر موقع» نماینده پارلمان سوریه گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه از نظر می گذرد.

«محمد ماهر موقع» نماینده پارلمان سوریه درباره هدف آمریکا از تجاوز به سوریه و پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص تصریح کرد: هدف از این اقدام آمریکا که در چارچوب نقشه صهیو-آمریکایی برای منطقه صورت گرفت، خدمت رسانی به گروه های تکفیری و مسلح و حمایت از این گروه ها بود. پیروزی هایی که ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت با حمایت ایران در برابر گروه های تروریستی و مسلح در نقاط مختلف کشور کسب کردند، به نقشه صهیونیست ها و آمریکایی ها برای تجزیه منطقه آسیب و خلل وارد کرد. بنابراین جای تعجب نیست که آمریکا به صورت مستقیم به پایگاه الشعیرات در حمص که یکی از پایگاه های اصلی برای مبارزه با داعش در تدمر، الرقه، حلب و دیرالزور است، حمله کند. بر همین اساس تاکید می کنم که تجاوز آمریکا برای حمایت از گروه های تروریستی و پاسخ به دستاوردهای ارتش سوریه و متحدانش در برابر این گروه ها بود.

وی در ادامه سخنان خود درباره سیاست های دولت ترامپ در قبال بحران سوریه و تغییر موضع وی از حل این بحران به تجاوز به سوریه بیان داشت: دولت کنونی و دولت های قبلی آمریکا هیچ رغبتی به پیروزی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در برابر گروه های تروریستی و مسلح نداشته اند. اظهاراتی که بعضا از سوی مقامات آمریکایی برای مبارزه با داعش و عدم تغییر نظام در سوریه مطرح می شود، با هدف فریب جهانیان بیان می شود و اینگونه وانمود می کنند که در مبارزه با داعشی که خودشان ایجاد کرده اند، جدی هستند اما این سخن ها با اقدامات و کارهای دولتمردان آمریکا همخوانی ندارد. کاری که امروز آمریکایی ها در هدف قرار دادن پایگاه الشعیرات انجام دادند، درست مانند کاری است که ماه ها قبل در دوران ریاست جمهوری اوباما، ارتش آمریکا با هدف قرار دادن الثرده و به قتل رساندن نیروهای ارتش سوریه و کمک به فرار عناصر داعش از این منطقه انجام داد.

نماینده پارلمان سوریه افزود: حمله آمریکا به سوریه از روی ناو جنگی، نشانگر مقابله این کشور با امت عربی و کشورهای محور مقاومت که با نقشه صهیونیست ها برای منطقه می جنگند، می باشد. اینکه آمریکا پس از اتهام وارد کردن به سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی و عدم اثبات این اتهام، دست به چنین حمله ای علیه سوریه می زند، نشان می دهد که این کشور در صدد است تا جهان را فریب دهد. بنابراین ما بر روی اظهارات کلامی مقامات آمریکا حساب باز نمی کنیم و به دنبال اقدامات عملی این کشور برای مبارزه با تروریسم هستیم و هدف قرار دادن این پایگاه هوایی در الشعیرات به وسیله موشک، حقیقت موضع آمریکا در قبال سوریه را نشان داد.

وی در ادامه درباره پاسخ سوریه به تجاوز آمریکا در عرصه سیاسی و نظامی نیز گفت: در عرصه میدانی و نظامی، پاسخ سوریه ادامه مبارزه با تروریسم برای نابودی این گروه های تروریستی و همچنین آزادسازی کامل خاک سوریه از چنگ این گروه های مسلح و همچنین جلوگیری از تجزیه سوریه و خنثی کردن توطئه ها علیه امت عربی و اسلامی است. در عرصه سیاسی نیز سوریه به سوی جامعه بین المللی می رود تا ادعاها علیه دمشق مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی در خان شیخون را رسوا کند و بهانه های آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه برای مداخله در سوریه به منظور جلوگیری از فروپاشی گروه های تروریستی را از بین ببرد. ماموریت ما در حوزه سیاسی تبیین و توضیح حقایق سوریه برای جهانیان مانند عدم استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی است. نیروهای سوریه برای دفاع از اراضی و کشور خود در برابر تروریست های جنایتکار با آن ها مبارزه می کنند و این اقدامی مشروع است و ما باید این را برای جهانیان توضیح دهیم.