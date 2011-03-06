همایش " 33عکس33 عکاس" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهردر کرمانشاه، این همایش که با افتتاح نمایشگاه 33 عکس از 33 عکاس همراه است، دارای بخش های مختلفی از جمله پاسداشت سه دهه فعالیت مستمر و تاثیرگذار "مجتبی آقائی سربرزه"' از عکاسان موفق و صاحب نام کرمانشاهی، یادبود زنده یاد "فریبرز یزدان شناس" دانش آموخته ی عکاسی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و تقدیر از فعالان انجمن عکاسان کرمانشاه خواهد بود.

در این همایش "مجتبی آقایی سربرزه " رئیس چهار دوره دو سالانه های عکاسی کشور و داور بیش از 90 جشنواره عکاسی به سخنرانی خواهد پرداخت و همزمان با این همایش نمایشگاه عکسی با عنوان" 33 عکس، 33 عکاس" در نگارخانه شهید آوینی واقع در میدان غدیر کرمانشاه افتتاح خواهد شد.

انجمن عکاسان کرمانشاه در سال 1386 تاسیس و هم اکنون با ده ها نفر عضو به فعالیتهای هنری در حوضه عکاسی فعالیت داشته و با برپایی چندین نمایشگاه، اردو عکاسی، کسب مقامهای مهم در چند جشنواره عکاسی توسط اعضا، تشکیل ورک شاپ های متعدد با حضور عکاسان کشور و مقالات علمی از جمله فعالیتهای این انجمن می باشد.

انجمن عکاسان کرمانشاه موفق به جمع آوری آرشیو ارزشمندی از تصاویر روستاها، طبیعت استان و مستند اجتماعی شده است.