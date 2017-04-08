«نه» به وضع موجود از سر قدرت طلبی نیست/نشاط را به جامعه برگردانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش یکی از پنج نامزد منتخب جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، در پیامی به مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، از اعتماد این جبهه به خود تشکر کرد و بر استمرار این راه برای خدمت به مردم تاکید کرد.

در این پیام آمده است؛

«اعضای محترم مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

باسلام و تحیت

ملت بزرگ ایران، ملتی شایسته خدمت اند و هرچه فرد انقلابی تر، خادم تر و هر چه خادم تر، انقلابی تر؛ این دو واژه از هم جداناپذیرند و نیروهای انقلاب، هم شأن اصلیشان خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران است و هر چه خدمتگزارتر، عزیزتر در نزد خداوند متعال و مردم.

جمع شدن بزرگوارانی چون شما با هدف اعتلای کشور عزیزمان مقدس و ستودنی است. جمع شدنی که هم خدا به آن برکت می دهد و هم باعث دلگرمی دوستداران انقلاب و کشور خواهد بود.

همه باید برای تغییر وضع موجود تلاش کنیم ؛ "نه" به وضع موجود ما نه از هوی و هوس است بلکه از سر قدردانی ایثار ایثارگران است. "نه" به وضع موجود ما، نه از سر قدرت طلبی است بلکه برای رساندن ایران به قله های پیشرفت و قرار گرفتن کشور در ریل کار و نشاط است. همه باید تلاش کنیم کشور را به نمایشگاه کار و کارآمدی تبدیل کنیم. نشاط را که به خاطر برخی مدیریت های کسل کننده تا حدودی از میان ما رخت بربسته، به جامعه بویژه نسل جوان و هوشمندمان بازگردانیم؛ این، جز با همت شما عزیزان میسر نخواهد بود، به طور قطع این شدنی است و ما می توانیم.

از اینکه بنده را که کوچک شما هستم مورد اعتماد قرار دادید صمیمانه قدردانم و بر خود می بالم که چون شما بزرگوارانی که از جماعت خوبان ، فرهیختگان و مؤمنان هستید را در کنار خود دارم و تا دستیابی به هدف والا در کنار هم هستیم ان شاءالله.

فرزند ایران سرافراز

مهرداد بذرپاش

۱۹ فروردین ۱۳۹۶»