به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأتداوران جشنواره، با اعلام این خبر گفت: این جشنواره که به ابتکار بانکپاسارگاد در حال برگزاری است، طی فراخوانی در سال ۱۳۹۵ کار خود را آغاز کرد و تاکنون تعداد قابل توجهی از هنرمندان در این جشنواره ثبتنام کرده و آثارشان به دبیرخانه ارسال شدهاست. تماس با دبیرخانه جهت ثبتنام و ارسال آثار نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: این جشنواره با محورهای حفظ محیطزیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو، با هدف جلب افکار عمومی به این موضوعات مهم، شناسایی استعدادها و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان علاقمند برگزار میشود. علاوه بر محورهای یاد شده، در بخش جنبی جشنواره نیز ایدههای هر بخش که امکان ساخت پیدا نکردهاند، مورد ارزیابی داوران قرار خواهند گرفت.
دبیر اجرایی و عضو هیأتداوران جشنواره با بیان این موضوع که استقبال بسیار خوب از نخستین دوره از این جشنواره یکی از دلایل ادامه این حرکت ارزشمند و برگزاری دورههای بعدی آن بودهاست، ادامه داد: سازندگان آثار حداکثر تا پایان تیر سال ۱۳۹۶ فرصت دارند تا نسخه نهایی فیلم خود را همراه با عکس کارگردان برای دبیرخانه ارسال کنند. زمان آثار ارائهشده نباید بیش از ۱۸۰ ثانیه باشد. همچنین طرح و ایده اثر باید در یک صفحه A۴ ارائه شود.
وی در ادامه تصریح کرد: به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال و تندیس جشنواره بههمراه دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهداء میشود.
رفیعی همچنین گفت: همچنین در بخش جنبی، به ۴ ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت پیدا نکردهاند، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال پرداخت خواهد شد.
برپایه این گزارش، علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، تماس با دبیرخانه و همچنین ثبتنام، به سایت جشنواره به نشانیwww.pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند.
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