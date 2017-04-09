موشک پرانی تبلیغاتی آمریکا برای فاصله گذاری با روس ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه‌شب نوزدهم فروردین‌ماه در برنامه زنده «متن حاشیه» در شبکه سوم سیما در خصوص حمله موشکی ناوهای آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه گفت: حادثه حمله موشکی، حادثه جدیدی است. در این 6 سال آمریکایی‌ها از پشت‌صحنه و بیشتر باواسطه عربستان و ترکیه دخالت می‌کردند و همچنین پنهانی به تروریست‌ها کمک می‌کردند ولی این برای اولین باراست که به‌طور مستقیم و علنی وارد درگیری‌های سوریه شدند.

رضایی در خصوص چرایی این تجاوز موشکی گفت: دلیل این کار این است که تروریست‌ها در اوج شکست و از همه‌جا در حال فرار هستند. موصل را تقریباً ازدست‌داده‌اند. حلب را هم دو سه ماه پیش از دست دادند و امیدی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و دیگران داشتند که حفره‌ای در عراق و سوریه درست کنند، یک منطقه جغرافیایی را در اختیار بگیرند و از طریق مدیریت بحران بتوانند آینده سوریه و عراق را رقم بزنند، به سراب تبدیل‌شده است و این بحران ساخته‌شده آن‌ها در حال از بین رفتن است. لذا آن‌ها برای اینکه بتوانند ابزار و اهرم تأثیرگذاری بر آینده عراق و سوریه و کل منطقه داشته باشند، آمده‌اند و سعی کرده‌اند که موازنه قوا را با حضورشان به نفع خود برگردانند. بنابراین ورود آمریکا بعد از شش سال برای اولین بار، آن‌هم علنی و آشکار می‌تواند سرآغاز حادثه جدیدی باشد که باید دید در ماه‌های آینده خود را به چه شکلی نشان خواهد داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد رویدادهای منتهی به حادثه حمله موشکی آمریکا به عراق گفت: ماجرا از استان ادلب آغاز شد که در شمال غربی سوریه است و مهم‌ترین نقطه این کشور است که در اختیار تروریست‌ها و شورشیان است. این منطقه، متصل به خاک ترکیه است و عمده امکانات لجستیکی تروریست‌ها هم از همین استان، وارد سوریه می‌شود، چند وقت پیش در خان شیخون یک حادثه شیمیایی اتفاق افتاد. در مورد ابعادش هم نقل‌های متفاوتی از تعداد کشته‌شدگان هست. از هفتاد – هشتاد نفر ذکرشده که از مردم بوده‌اند و بر اثر شیمیایی شدن، کشته‌شده‌اند. حادثه تلخی است که ایران هم آن را محکوم کرده است.

وی افزود: اولین قربانی حملات شیمیایی، مردم شهر سردشت ایران بودند که صدام حسین آمد و این شهر را بمباران شیمیایی کرد و صدها شهید و مجروح بر جای گذاشت؛ ما اصولاً این اقدامات را از سوی هرکسی که باشد، محکوم می‌کنیم. آمریکایی‌ها بعدازاین اتفاق، بحث را به شورای امنیت بردند و این حمله را به گردن ارتش سوریه انداختند. شورای امنیت در حال بحث و بررسی بود که یک‌مرتبه ناوهای آمریکا حرکت کرده و پنجاه‌ونه موشک به‌سوی پایگاه هوایی الشعیرات شلیک کردند.

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: الشعیرات پایگاه راهبردی سوریه است. این پایگاه درجایی واقع‌شده است که می‌تواند در برابر هواپیماهای اسرائیلی‌ها مقابله کند، هم‌زمان مواضع تروریست‌ها را هدف قرار دهد و هم در رقه که امروز آمریکایی‌ها و کردها دارند در آن پیشروی می‌کنند، عمل کند. لذا پایگاهی استراتژیک محسوب می‌شود و به عبارتی مهم‌ترین پایگاه ارتش سوریه بعد از دمشق است. آمریکایی‌ها با شلیک59 موشک مقداری از تأسیسات آن را منهدم کردند. اما این کار آن‌قدر عجولانه بود که تعدادی از موشک‌ها عمل‌نکرده و یا به اهداف اشتباه اصابت کرد. می‌توان گفت که این حمله موشکی بسیار عجولانه و شتاب‌زده و دقت اصابت موشک‌ها پایین‌تر از حملات مشابه ارتش آمریکا در سال‌های اخیر بوده است.

محسن رضایی با اشاره به شش سال بحران سوریه و حادثه شیمیایی اخیر در این کشور گفت: حادثه شیمیایی یا کار خود آمریکایی‌ها است و یا تروریست‌ها و این ادعا که این حادثه به دولت سوریه مرتبط است، بی‌معنی است، زیرا دولت سوریه در این شرایط به دنبال ثبات است.بنابراین کاملاً غیرعاقلانه است که این اقدام از سوی سوریه صورت بگیرد و می‌دانیم که دولت سوریه این کار را نمی‌کند. این‌که ممکن است اسرائیل یا عربستان یا یک کشور واسط دیگر خواسته باشند پای آمریکا را به میدان سوریه بکشانند و از طریق تروریست‌ها این کار را کرده باشند، احتمال دیگری است. یک احتمال دیگر هم هست که خود آمریکایی‌ها این اقدام را صورت داده باشند. به نظر می‌رسد قوی‌ترین احتمالی که می‌تواند رخ‌داده باشد،این است که یک عنصر سومی –که در این مورد بیشتر انگشت اشاره به‌سوی عربستان و اسرائیل می‌رود –خواسته باشند با رویداد سازی و حادثه‌آفرینی، آمریکایی‌ها را وارد این معرکه کنند. این حادثه بهر حال اتفاق افتاده و آمریکایی‌ها برخلاف رویداد سال 2013 که ابتدا یک تحقیقاتی صورت دادند و گروه هایی وارد سوریه شدند و کل سلاح های شیمیایی سوریه را منهدم کردند، این بار به این شکل عمل کردند.

سرلشکر رضایی با اشاره به منطقه ای که اخیرا در سوریه شاهد وقوع حادثه شیمیایی بوده است گفت: این نقطه در اختیار گروه های تروریستی بود، همان گروه های تروریستی که اخیرا در حال مذاکره با ایران و ترکیه و روسیه بوده اند. این نقطه در اختیار همان مخالفان بوده و آن موقع ارتش سوریه هواپیمایی در آسمان آن منطقه نداشته است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آمریکایی ها این بار بدون این که کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و تحقیقات انجام دهند، دست به اقدام زده اند. از کجا معلوم که بمباران شیمیایی بوده ، شاید گلوله توپ یا بشکه دست ساز شیمیایی بوده باشد. معمولا در زمان اوباما و دیگران، آمریکایی ها یک هفته ای را صرف تبلیغات می کردند و فضای ذهنی افکار عمومی جهان را به نفع خودشان فراهم می کردند و پس از آن بحث را به شورای امنیت می بردند. در آنجا سعی می کردند مصوبه بگیرند و در کنارش کنگره را نیز همراه کنند. اما آقای ترامپ نه کار تبلیغاتی گسترده کرده ، نه نظر شورای امنیت را گرفته و نه با کنگره مشورت کرده است.

رضایی افزود: آقای ترامپ در این چهار ماه که رئیس جمهور شده ، مترصد زمینه سازی برای حمله موفقیت آمیز به یک هدف بوده است. من یک ماه پیش نامه ای به آقای دکتر روحانی نوشتم و در آن گفتم که مراقب باشید! آقای ترامپ به دنبال یک اقدام موفقیت آمیز است که مشکلات درونی خودشان را حل کند. درست عمل کنید که او فکر نکند اگر اقدامی علیه ایران انجام داد، بدون پاسخ خواهد بود. اگر آقای ترامپ می دانست که پاسخ حمله اش به سوریه را بلافاصله خواهد شنید، مطمئنا دست به این کار نمی زد . او می خواست خود را قهرمان نشان دهد. این جنگ نبود، بلکه یک کار تبلیغاتی- هنری – سیاسی با موشک پراکنی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی بود.

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: آمریکایی ها زمانی که همه تمهیدات حمله را انجام دادند، در صبح روز حمله، ماجرا را به روس ها گفتند. روس ها هم با تاخیر به سوری ها گفتند. لذا اگر سوریه ای‌ها خوب عمل کرده بودند، شاید کمترین خسارت هم به آنها وارد می شد؛ زیرا آمریکایی ها بعد از چهار پنج ساعت حمله کرده اند. اقدام آمریکایی ها بیانگر این است که آقای ترامپ نمی خواسته این درگیری با پاسخی همراه شود. آنها مطمئن بوده اند که سوریه و روسیه کاری نخواهند کرد. می دانسته اند بحث به شورای امنیت کشیده می شود و بحث ها را در آنجا دنبال می کنند. همانطور که این کار هم صورت گرفت.

رضایی با اشاره به اینکه هدف آمریکا از این نمایش، سوریه نبوده است گفت: این حمله می توانست در خلیج فارس صورت بگیرد. ناوهای آمریکا همیشه مسیر مودبانه ای در عبور از تنگه هرمز در پیش می گرفتند، اما الان حدود یک ماه است که هرچند وقت یک ناو آمریکایی از صف ناوگان جدا می شود و خودش را می چسباند به قایق های سپاه که یک درگیری اتفاق بیافتد و آن را گردن ایران بیندازند. الحمدلله برادران ما خیلی خوب و ماهرانه توانسته اند هم وظایف خودشان را انجام دهند و هم وارد چالش نشوند. لذا این درگیری ممکن بود در خلیج فارس و یا جای دیگری اتفاق بیافتد. آقای ترامپ طی این چهارماه مترصد بوده است که یک عملیات موفقیت آمیز نمایشی در جایی انجام بدهد؛ اما این عملیات، یک عملیات جنگی که طولانی بوده و استمرار داشته باشد، نبوده و نخواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لغو قرارداد امنیت داشتن پروازها بر فراز آسمان سوریه و تاثیر آن بر آینده سوریه گفت: یکی از اشتباهات بزرگ آمریکایی ها این است که چون به خودشان مغرور هستند و فکر می کنند روس ها ممکن است یکی دو ماه دیگر همکاری های خود با آنها در سوریه را مجددا برقرار کنند، دست به بازی با اتش می زنند ، در حالی که منطقه بر سر مرز درگیری قدرت های بین المللی قرار گرفته است ، به این معنی که الآن همه در سوریه حضور دارند؛ ترکیه، روسیه، آمریکا، عربستان و.. .یک جرقه که از کنترل خارج شود ممکن است جنگ جهانی سوم را بوجود بیاورد. لذا آقای ترامپ باید حواسش را جمع کند؛ یعنی کوچکترین کار اشتباه که از کنترل خارج شود مثل یک موج سراسر منطقه را می گیرد. کما اینکه دیدیم هواپیمایی از روس ها را که ترکیه زد چه اتفاقاتی به وجود آمد. الآن تمام ارتباطات بین رامریکا ووروسیه در اسمان سوریه قطع شده است. قبلا هواپیماهای آمریکایی که بلند می شدند به روس ها اطلاع می دادند و روس ها هم که هواپیمایشان بلند می شد به آمریکایی ها اطلاع می دادند. الآن بعد از این بمباران این ارتباطات تلفنی و بی سیمی را قطع کرده اند. خب کافی است در همین شرایط، اتفاقی بیافتد و مشکلات زنجیره ای بوجود بیاید و سراسر منطقه را بگیرد. البته من نمی گویم حتما الآن این طور می شود و جنگ جهانی سوم آغاز می شود؛ اما می خواهم بگویم آدم عاقل هیچگاه در یک محیط مشتعل که زمینه اشتعال وسیعی دارد نمی آید دست به ریسک های خطرناک بزند. چون ممکن است از کنترل خارج شود. این کارها یک نوع کارهای غیر عقلایی است و رهبران بزرگ دنیا که ادعای قدرتهای بین الملل را دارند نباید دست به یک چنین ریسک هایی بزنند. بالاخره باید با صبر و خونسردی و با تحمل و کارها پیش برود و حالا اینکه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد باید گفت این ارتباط قطع شده و روس ها ارتباط خودشان را قطع کرده و مذاکرات در شورای سازمان ملل را دارند ادامه می دهند ولی احتمال این هست که در هفته های آینده وزرای خارجه دو طرف یعنی روس ها و آمریکایی ها، جلساتی با هم داشته باشند و یک مقدار سطح تنش را پایین بیاورند.

رضایی در پاسخ به سوالی در مورد نامه اسفندماه ایشان به دکتر حسن روحانی با بیان اینکه عملکرد درست می تواند از برخی اتفاقات جلوگیری کند گفت: من در آن نامه نوشتم که همیشه وقتی دولتی با رفتار لیبرالی در ایران و از طرف دیگر جمهوری خواهان در امریکا بر سر کار می آیند، احتمال اینکه منافع ملی ما بین چکش و سندان قرار بگیرد، وجود دارد. رفتار لیبرالی در سالهای آینده، می تواند به همین نتیجه بینجامد. در هر حال شرایط با دوران آقای اوباما به کلی متفاوت شده است. وقتی افکار لیبرالی در دولت حاکم باشد و دولت امریکا هم لیبرال باشد، مذاکره و دیپلماسی شروع می شود، اما وقتی مذاکره شروع شده باشد و جمهوری خواهان بر سرکار باشند، هیچ نتیجه ای عاید نخواهد شد؛ چون آمریکایی ها فکر می کنند پاسخی مبنی بر مقابله به مثل نخواهند شنید و تشویق می شوند که حمله کنند. به همین دلیل است که من می گویم در دورانی که آقای ترامپ بر سر کار است ، از یک طرف نباید او را تحریک کنیم و از طرف دیگر نباید به ترامپ علامت دهیم که اگر عمل کنی، صد در صد موفق خواهی بود. زیرا اگر چنین حسی پیدا کند، ممکن است بی درنگ به ایران حمله کند.

وی در ادامه تحلیل رفتار ترامپ در حمله به سوریه اظهار داشت: ظاهرا ترامپ چندین مشکل داخلی و یک مشکل در منطقه داشت که باید آنها را حل می کرد و از طرف دیگر پیام خودش را در 4 سال آینده نشان می داد.ترامپ در حقیقت می خواست خودش را به صحنه بین المللی بباوراند و فردی اهل واکنش و سرعت عمل تصویر کند، ولیکن مشکل اصلی آقای ترامپ این است که در حال حاضر، فضایی بسیار منفی در داخل آمریکا نسبت به ارتباط دولت مردان ترامپ با روس ها وجود دارد. حتی یکی از اعضای کنگره آمریکا گفته بود که ممکن است تحقیقاتی که در این باره شروع شده است، به بازداشت عده ای از اطرافیان آقای ترامپ منجر شود.

وی افزود: آقای ترامپ نیاز داشت که فضا را بشکند و تأکید کند که من طرفدار روس ها نیستم . مساله دوم این است که طرح هایی از جمله جلوگیری از ورود مهاجران و لغو طرح درمانی اوباما که ایشان آن را نفی کرده ، در داخل آمریکا با واکنش منفی روبه رو شده است . این باعث می شود تلاش کند افکار داخلی آمریکا را از مسیر داخلی منحرف کند و فشارهای داخلی را از روی خود کاهش دهد. موضوع سوم هم این است که طرفداران آمریکا در منطقه مثل عربستان و اسرائیل به شدت نیاز داشتند آمریکایی ها بعد از اوباما اقتداری از خود در منطقه نشان دهند، مجموعه این عوامل باعث شده بود که آقای ترامپ دست به این کار بزند. بنابراین باید گفت که اقدام شلیک موشک ها از ناو آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات عمدتا مصرف داخلی ومنطقه ای داشته ، هدف از آن روحیه دادن به کشورهای طرفدار آمریکا در منطقه بوده و بعد هم اثبات خود ترامپ که بگوید من را باور کنید، من چنین آدمی هستم و در این چهارسال اگر کاری انجام دهید با من طرف خواهید بود! البته این رفتار، بی شک تبعاتی نیز به دنبال خواهد داشت.

رضایی در پاسخ به این سوال که پس از این اقدام، شاهد چه تحرکات جدیدی در منطقه خواهیم بود گفت: تفاوت ترکیه با عربستان این است که ترکیه یک پایش پیش ما و روسیه است و پای دیگرش پیش آمریکایی ها؛ یعنی از یک طرف می آید با ما و روس ها و معارضان سوری جلسه می گذارد و و از طرف دیگر با آمریکایی ها همکاری می کند. بر عکس، عربستان کاملا همسو با تروریست هاست، با آمریکایی ها همکاری می کند و ارتباطی با ما و روس ها ندارد. حادثه اکه اتفاق افتاده است، قاعدتا یک اتحاد عربی-آمریکایی یا عربی-منطقه ای را شکل خواهد داد. در آن اتحاد و ائتلاف زمان آقای اوباما 6-35 کشور برای ائتلاف ثبت نام کردند، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیافتاد، اما این اقدام آقای ترامپ می تواند جان تازه ای به آن ائتلاف قبلی دهد و کشورهای عربی منطقه مثل اردن و عربستان از یک سو و از آن طرف ترکیه و از طرف دیگر فرانسه و انگلیس ائتلاف جدیدی را با حمایت و محوریت آمریکا تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه دومین تاثیر این اقدام این است که نزدیکی روس ها با آمریکا را می شکند، گفت: ما نگران این بودیم که نکند با روی کار آمدن دولت ترامپ ، آقای پوتین از ما فاصله بگیرد و با ترامپ همکاری کند. از این زاویه ، اقدامی که شد به نفع ما نیز بود چون الآن فاصله بیشتری بین آقای پوتین و ترامپ به وجود آمده و پوتین متوجه شده است که اگر ارتباط استراتژیک خود با ایران را از دست بدهد، با ترامپی مواجه خواهد شد که هیچ حساب و کتابی در رفتارش وجود ندارد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس در مورد نقش قدرت موشکی ایران در ماجراهایی شبیه این اتفاق گفت: در منطقه ای که ما زندگی می کنیم هیچ ارتشی عاقلتر و خردمندتر از ارتش و سپاه ایران وجود ندارد و هیچ رهبری نیز حکیمانه تر و عاقلتر از مقام معظم رهبری در منطقه وجود ندارد. بنابراین اگر ما موشک های خود را به ده برابر تعداد فعلی هم افزایش دهیم ، جز صلح و امنیت در منطقه تاثیری نخواهد گذاشت. زیرا ما موشک را برای بازدارندگی می خواهیم و نه برای جنگ. مطمئنا اگر ما این موشک ها را نداشتیم، طی این 8-27 سالی که از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، تا به حال سه بار به ایران حمله شده بود. این موشک هاست که مثل یک دست بزرگ و بلند، آماده سیلی زدن به کسانی است که می خواهند سوء استفاده کنند و همین دست قدرتمند ، امنیت ما را حفظ کرده است.

رضایی در ادامه سخنانش در باره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 95 و در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: بیشتر کار ما در سال 95 کار نظارتی نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بود. ما در سال گذشته گزارش هایی را در بعد نظارت بر اقدامات دولت و مجلس تهیه کردیم و این گزارش ها به کمیسیون اقتصاد که خود من آن را اداره می کردم، ارجاع شد. در آنجا ما نواقصی را در گزارش های دولت دیدیم که این نواقص را خدمت رهبر بزرگوار انقلاب ارائه کرده و همچنین به ایشان اطلاع دادیم که موفقیت هادر کجاست.

وی گفت: در سال 95 فروش نفت ما افزایش پیدا کرد. درآمد نفتی فوق العاده بالا رفت و این رشد اقتصادی را به صورت حسابداری نشان داد. با این همه تاثیرات این رشد یعنی درآمدهای نفتی وارد چرخه تولید و اشتغال نشده تا به همان میزان که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، شاخص های اشتغال و تولید ما هم بالا برود. بنابراین این رشد خودش را در حسابداری نشان می دهد نه در واقعیت. هرچند در هر حال فروش نفت ما بر روی دریا موفقیت بوده است. از طرف دیگر سال 95 نسبت به سال 94 بیکاری ما 1 درصد رشد داشته و رشد سرمایه گذاری نیز همچنان منفی است .در مجموع ما رشد سرمایه گذاری مطلوبی متناسب با سیاست های کلی اقتصادی نداریم. در سال 96 با با روندی که تا الآن دولت در پیش داشته، افق روشن و امیدبخشی دیده نمی شود؛ مگر اینکه تحولی جدی در اداره اقتصاد کشور شکل بگیرد.

رضایی درپاسخ به سوال مجری برنامه " متن، حاشیه" که از راهکارهای بهبود اقتصاد کشور پرسیده بود، گفت : اقتصاد ما در حال سپری کردن دورانی است که اسم آن را دوران مدیریت جناحی می گذارم و البته این دوران در حال پایان است. تردید نکنیم که ادامه مدیریت جناحی در اقتصاد جز فاجعه ملی در بر نخواهد داشت. اولین مساله این است که ریل مدیریتی، سیاست گذاری و گزینش مدیران و شایسته سالاری باید به طور اساسی تغییر پیدا کند که من اسمش را ریل انقلابی می گذارم؛ منتها انقلابی متخصص و متعهد. مدیریت اقتصادی کشور باید به طور جدی و اساسی تغییر کند و نیروهای متخصص ولی انقلابی که از دوتا سه و چهار ریشتر به بالا نترسند، دست به اقداماتی اساسی بزنند که یکی از آنها یارانه هاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در طول سال بیش از صد هزار میلیارد تومان پول وارد حوزه یارانه ها می کنیم؛ حال آن که با همین صدهزار میلیارد تومان می توانیم کاری کنیم که به هر نفر صد و ده هزار تومان برسد و برای هر خانواده ای که بیکار دارد، یک شغل هم ایجاد شود و پس اندازی هم داشته باشند که بعد از 3 سال به هر رخانواده ، نه میلیون تومان برسد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار داشت : اقتصاد امروز نیاز به نوآوری، ابتکار و خلاقیت های شجاعانه ولی منطقی دارد. من با هر نوع کارهای شجاعانه ولی بدون منطق به شدت مخالفم و آن را نه انقلابی که ماجراجویی می بینم. کار انقلابی این است که شما از یک طرف با شجاعت و از طرف دیگر با اطلاع کامل، آگاهی و تخصص، تحولی در اقتصاد ملی به وجود آورید