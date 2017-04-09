نحوه شکایت شرکتهای فناوری اطلاعات از مناقصات دولتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند شکایات خود در زمینه مناقصات دولتی را به «هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» اعلام کنند، اظهار داشت: قانون اساسنامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه ای، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با عنوان لایحه در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این هیات، مسئولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را برعهده دارد. شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات خود در زمینه برگزاری مناقصات دولتی را به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی میان مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل می‌شود.

رضانژاد گفت: ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه می شود.

وی افزود: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای در ترکیب این هیات، اعضای این سازمان می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه ای اعلام کنند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات گفت: مطابق قانون اساسنامه ، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.

رضانژاد با تاکید براینکه معترض ۱۰ روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت ۱۵ روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد، خاطرنشان کرد: شرکت های فناوری اطلاعات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سازمان نظام صنفی رایانه ای مراجعه کنند.