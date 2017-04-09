به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از پل تاریخی آق قلا به دلیل فرو ریختن دیواره حفاظتی آن آسیب دید.
اوایل سال ۱۳۹۲ فصل جدید کاوش در پل تاریخی آققلا متعلق به دور صفویه آغاز شد. در این کاوش در ضلع جنوبی پل یک چشمه دیگر پل از زیرخاک کشف شد و تعداد چشمههای این پل به پنج چشمه رسید.
اداره کل میراث فرهنگی گلستان برای حفاظت از این پل دیواره موقتی ایجاد کرد اما صبح یکشنبه بخشی از این دیواره حفاظتی موقت روی چشمه جدید فروریخت و همین ریزش باعث آسیب رسیدن به این اثر تاریخی شد.
شایانذکر است؛ پل تاریخی آققلا تنها پل دارای تزئینات آجری در ایران است که حدود ۸۰۰ سال قدمت داشته و از آثار تاریخی عصر صفویه است که در شهرستان آققلا به شماره ۹۱۹ به ثبت تاریخی رسیده است و پیگیریهای مهر برای کسب اطلاعات دقیقتر از میراث فرهنگی گلستان ادامه دارد.
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