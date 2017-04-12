به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علیرضا منصوریان در تیم استقلال تهران که در پایان دور رفت لیگ قهرمانان آسیا با ۶ امتیاز از ۳ بازی در صدر جدول رده بندی گروه اول این مسابقات ایستاده بودند، در چهارمین هفته از این دیدارها بار دیگر با لوکوموتیو ازبکستان دیدار کردند. دیداری که دوازدهمین تقابل استقلال با تیم های کشور ازبکستان محسوب می‌شد.

آبی پوشان با احتساب این بازی در تاریخ حضورشان در لیگ قهرمانان آسیا ۱۲ بار با تیم های ازبکستانی مصاف داشته که حاصل این۱۲ رویارویی ۶ پیروزی برای استقلال، ۳ تساوی و ۳ شکست است.

* اولین بازی، اولین شکست، سنگین ترین شکست

اولین رویارویی دو تیم به اولین سال حضور نمایندگان ازبکستان در جام باشگاه‌های آسیا باز می‌گردد. سال ۷۵ استقلال در ازبکستان با «نوفباخور» دیدار کرد که این نخستین رویارویی آبی پوشان تهران با یک تیم ازبکستانی در تاریخ بود. این دیدار با پیروزی نماینده ازبکستان همراه بود و دست بر قضا آبی پوشان در همین اولین دیدار سنگین ترین شکست تاریخشان برابر یک تیم ازبکستانی را متحمل شدند.

تیم استقلال که با شرایط سخت و دشواری برای آن بازی به ازبکستان رفته بود، ابتدا با ۴ گل از حریف خود عقب افتاد و سرانجام با یک ضربه پنالتی نتیجه بازی ۴ بر یک شد. همین پنالتی و گل باعث شد تا آبی‌ها در مجموع دو بازی رفت و برگشت حریف خود را مغلوب کرده و به مرحله بعدی مسابقات بروند.

* اولین گلزن

اولین بازیکنی که با پیراهن استقلال در رویارویی با یک تیم ازبکستانی موفق به گلزنی شد، صادق ورمزیار مدافع چپ آن زمان آبی پوشان بود. این بازیکن در همان دیداری که با نتیجه ۴ بر یک به سود نوفباخور به اتمام رسید، زننده تکل گل تیم استقلال از روی نقطه پنالتی بود. بد نیست بدانید این پنالتی به دلیل خطا روی بهروز پرورشخواه به نفع استقلال گرفته شده بود.

* اولین پیروزی

اولین پیروزی استقلال برابر یک تیم ازبکستانی بازی برگشت همان دیدار بود. در بازی برگشت، استقلالی‌ها با گلزنی صادق ورمزیار، صمد مرفاوی و علیرضا منصوریان با حساب 3 بر صفر پیروز شدند و به لطف یک گل زده در خانه حریف در مجموع این بازی را به سود خود خاتمه دادند.

صادق ورمزیار در مجموع این دو بازی سه بار پنالتی زد که دو پنالتی وی گل شد و پنالتی سوم توسط دروازه‌بان مهار شد و ریباند همان توپ توسط علیرضا منصوریان سرمربی امروز استقلالی‌ها گل شد تا با همان گل که توسط منصوریان زده شد، استقلال نماینده ازبکستان را در مجموع دو بازی رفت و برگشت شکست دهد.

* استقلال و ۵ تیم ازبک

استقلال تاکنون با ۵ تیم ازبکستانی دیدار داشته که این تیم ها عبارتند از «نوفباخور»، «نسف قارشی»، «پاختاکور»، «نفت چی» و «لوکوموتیو». در این میان نسف قارشی با چهار بازی مقابل استقلال بیشترین بازی را با آبی پوشان داشته و تیم‌های پاختاکور و نوفباخور نیز هر یک دو بار با استقلال دیدار داشتند.

* بهترین پیروزی استقلال

بهترین نتیجه‌ای که آبی پوشان برابر یک تیم ازبکستانی گرفته اند، پیروزی ۵ بر ۲ این تیم برابر تیم نسف قارشی بود. این دیدار که اتفاقا در فروردین ماه انجام شده بود، به میزبانی ورزشگاه آزادی بود که آبی پوشان با گل زنی محمد نوازی (۲گل)، فراز فاطمی (۲گل) و مهدی پاشازاده بر حریف غلبه کردند. این بازی در ۱۶ فروردین سال ۸۱ انجام شد.

* یک پیروزی در ازبکستان، بدون شکست در تهران

استقلال تاکنون تنها یکبار در ازبکستان بر تیم های ازبکی غلبه کرده است. ۲۷ اردیبهشت سال ۹۱ آبی پوشان در ورزشگاه اختصاصی نسف قارشی با نتیجه دو بر صفر و با گل های یرکویچ و مجتبی جباری این حریف را شکست دادند تا این تنها پیروزی استقلال در خانه ازبک ها باشد. هیچ تیم ازبکستانی نیز تاکنون در تهران موفق به شکست دادن استقلال در تهران نشده است و آبی پوشان مقابل تیم های ازبکستانی در خانه خود شکست ناپذیر هستند.

* برتری محسوس استقلال در گل های زده و خورده

آبی پوشان در مجموع یازده باری که مقابل تیم هایی از کشور ازبکستان قرار گرفته اند، ۲۲ بار موفق به گلزنی شده‌اند و در مقابل تنها ۱۴ بار از حریف گل خورده‌اند.

* بهترین گلزنان استقلال

در بین همه بازیکنان استقلال که موفق به گلزنی به تیم های ازبکی شده اند، صادق ورمزیار، محمد نوازی، آرش برهانی و فراز فاطمی هر کدام با زدن دو گل به این تیم ها بهترین گلزنان این تیم به تیم‌های ازبکستانی هستند.

همچنین می‌توان گفت دو بازیکن خارجی که موفق به گلزنی برای استقلال به یک تیم ازبکستانی شده است، بوران یرکوویچ مهاجم صرب و هوار ملامحمد هافبک عراقی این تیم بودند.

* همه گلزنان استقلال

در تاریخ دیدارهای استقلال با تیم‌های ازبکستانی این بازیکنان موفق شده‌اند با پیراهن استقلال به تیم‌های ازبکستانی گل بزنند: صادق ورمزیار، صمد مرفاوی، علیرضا منصوریان، علیرضا نیکبخت واحدی، محمد نوازی، فراز فاطمی، مهدی پاشازاده، یدالله اکبری، مهدی هاشمی نسب، هوار ملامحمد، فرهاد مجیدی، سید مهید سیدصالحی، آرش برهانی، مجتبی جباری، یرکوویچ، فرشید اسماعیلی، علی قربانی و کاوه رضایی.

* همه دیدارهای استقلال به ترتیب تاریخ:

* دیدار شماره ۱) نوبهار ازبکستان ۴ - استقلال یک؛ ۱۳۷۵/۶/۹ - ورزشگاه نامانگان ازبکستان، زننده گل: صادق ورمزیار (پنالتی)

* دیدار شماره ۲) استقلال ایران ۳ - نوبهار ازبکستان صفر - ۱۳۷۵/۶/۱۶ - ورزشگاه آزادی تهران - زننده گل صادق ورمزیار (پنالتی) - صمد مرفاوی - علیرضا منصوریان

* دیدار شماره ۳) نسف قارشی ازبکستان یک- استقلال یک - ۱۳۸۰/۱۱/۱۹- ورزشگاه قارشی - زننده گل علیرضا واحدی نیکبخت

* دیدار شماره ۴) استقلال ۵ - نسف قارشی ازبکستان ۲ - ۱۳۸۱/۱/۱۶ - ورزشگاه آزادی تهران - زننده گل: محمد نوازی(پنالتی)(۲) - فراز فاطمی(۲) - مهدی پاشازاده

* دیدار شماره ۵) نفتچی ازبکستان ۲ - استقلال یک - ۱۳۸۱/۹/۵ - ورزشگاه اختصاصی نفتچی - زننده گل: یدا... اکبری

* دیدار شماره ۶) استقلال یک - نفتچی ازبکستان صفر - ۱۳۸۱/۸/۲۲ - ورزشگاه تختی تهران - زننده گل: مهدی هاشمی ­نسب

* دیدار شماره ۷) استقلال ۴ - پاختاکور ازبکستان ۲ - ۱۳۹۰/۱/۱۷ - ورزشگاه آزادی تهران - زننده گل: هوار ملا محمد - فرهاد مجیدی - سید مهدی سید صالحی- آرش برهانی

* دیدار شماره ۸) پاختاکور ازبکستان ۲ - استقلال یک - ۱۳۹۰/۱/۳۰- ورزشگاه مرکزی پاختاکور تاشکند - زننده گل: آرش برهانی

* دیدار شماره ۹) استقلال صفر- نسف قارشی ازبکستان صفر - ۱۳۹۱/۱/۱ - ورزشگاه آزادی تهران

* دیدار شماره ۱۰) نسف قارشی ازبکستان صفر - استقلال ایران ۲ - ۱۳۹۱/۲/۲۷ - ورزشگاه قارشی - زننده گل: یرکوویچ - مجتبی جباری(پنالتی)

* دیدار شماره ۱۱) استقلال ۲- لوکوموتیو ازبکستان صفر - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ورزشگاه آزادی تهران - زننده گل: فرشید اسماعیلی - علی قربانی

* دیدار شماره ۱۲) لوکوموتیو یک - استقلال یک - ۱۳۹۶/۱/۲۲ - ورزشگاه اختصاصی لوکوموتیو - زننده گل: کاوه رضایی