اکران های یک ماهه جشنواره «عمار» در عراق به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران آثار برگزیده جشنواره مردمی فیلم «عمار» در شهرهای مختلف کشور عراق که از حدود یک ماه پیش از شهر مدائن این کشور آغاز شده بود، با اکران در نجف اشرف پایان یافت.

۱۳ و ۱۴ فروردین ماه و همزمان با ششمین همایش سالانه پژوهش ها و مطالعات سلمان فارسی و ادیان که در شهر مدائن و در کنار حرم این صحابه پیامبر اسلام برگزار می‌شد، به همت مرکز گفتگوی دینی برای وحدت و با همکاری آستان مقدس سلمان فارسی، مستند «بدون مرز، عشق» به کارگردانی وحید فراهانی و مستند «آهنگر» برای نیروهای الحشد الشعبی این کشور و حاضران در همایش به اکران در آمد.

بعد از اکران مستند «آهنگر» به کارگردانی محمدمهدی خالقی، اثر برگزیده هفتمین جشنواره «عمار»، صلاح الدراجی قهرمان این مستند در جمع نیروهای بسیج مردمی عراق به سخنرانی پرداخت.

تکریت، منطقه عوجه، زادگاه صدام حسین، مقصد بعدی اکران های مردمی جشنواره «عمار» در عراق بود و مستند «آهنگر» برای مجاهدان نیروهای مسلح شهید صدر یعنی بسیج مردمی همراه با معرفی جشنواره «عمار» به نمایش درآمد.

طلاب و اساتید دانشکده حضرت ام البنین شهر کربلا نیز میزبان بعدی اکران‌های مردمی «عمار» بودند که در کنار آن، با حضور شیخ التمیمی مدیر دانشکده حضرت ام البنین و دیگر مسئولان دانشکده و حجت الاسلام غریب رضا مدیر موسسه گفتگوی دینی و محمدمهدی خالقی، کارگردان و مستندساز برگزیده «عمار»، برنامه‌ریزی برای اکران های بعدی جشنواره در این دانشکده و شهر کربلا صورت گرفت.

شهر نجف اشرف و مرکز جنبش مقاومت اسلامی نجبا، ایستگاه پایانی اکران‌های مردمی جشنواره «عمار» در عراق بود که طی آن، مستند «ایرانی‌های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده و مستند «آهنگر» به نمایش درآمد.

در این برنامه که با سخنرانی شیخ علی الحسناوی مسئول رسانه مرکزی و نقد و بررسی هنری فیلم‌های اکران شده توسط سید علا الجزائری، مسئول روحانیت جنبش اسلامی مقاومت نجبا همراه بود، دوره مقدماتی و فشرده فیلمسازی نیز با استقبال علاقه‌مندان عراقی به این حوزه و با حضور محمدمهدی خالقی، کارگردان و مستندساز برگزیده جشنواره «عمار» برگزار شد.

طی جلساتی با فعالان دانشجویی، فرهنگی و جهادی شهر بغداد، شهر حله، فرماندهان نیروهای مسلح شهید صدر در بغداد و مسئولان فرهنگی ستاد جامعه المصطفی(ص) در کاظمین، هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری و اکران‌های گسترده‌تر جشنواره «عمار» در این کشور نیز صورت گرفت.