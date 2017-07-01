به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر هفته گذشته نیروهای مردمی و ارتش عراق با تصرف مسجد جامع شهر موصل، گروه تروریستی داعش را از این شهر و کشور بیرون راندند. به همین بهانه جشنواره مردمی فیلم «عمار»، بسته ویژه‌ای با عنوان «مقاومت، رمز پیروزی» جهت اکران مردمی ارایه کرد.

مستند «آهنگر» به کارگردانی محمدمهدی خالقی اولین اثر این مجموعه فیلم است که داستان آهنگری معلول را روایت می‌کند که برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش، برای نیروهای مردمی عراق، در کارگاه خودش، موشک می‌سازد. «آهنگر»، جایزه ویژه هفتمین جشنواره «عمار» در بخش بیداری اسلامی را کسب کرده است.

«شیخ صباح»، اثر بعدی بسته ویژه جشنواره «عمار» به بهانه پیروزی نیروهای مقاومت است. این مستند که به کارگردانی محسن اسلام زاده ساخته شده، درباره یکی از قبایل بزرگ اهل سنت عراق است که در کنار رزمندگان شیعه به مقابله با گروه‌های تکفیری و داعش می‌پردازند.

مستندی «بدون مرز، عشق ۳»، دیگر اثر بسته فیلم «مقاومت، رمز پیروزی» جشنواره «عمار» است.

مستندی ۴۰ دقیقه‌ای از سه‌گانه‌ای که آزادسازی استان صلاح الدین عراق را با تصاویر واقعی عملیات روایت می‌کند. در این مستند برای نخستین بار صحنه‌هایی از به اسارت گرفتن نیروهای داعش و شهادت مجاهدان عراقی در صحنه نبرد به تصویر کشیده می‌شود.

«امیر من علی»، مستندی ۵۰ دقیقه‌ای به کارگردانی محمدرضا نوری همدانی، آخرین اثر بسته فیلم جشنواره «عمار» است. این مستند درباره شهر آمرلی و مصیبت‌هایی است که طی سال‌های اخیر بر مردم شیعه و سنی این شهر رفته است. آمرلی خلاصه‌ای از عبارت «امیری علی» یعنی امیر من حضرت علی(ع) است.

علاقمندان برای دریافت و اکران این آثار می‌توانند به سامانه اکران مردمی جشنواره مردمی عمار به نشانی Ekran.ammarFilm.ir مراجعه کنند.