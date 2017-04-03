اکران فیلم های منتخب جشنواره مردمی عمار در شهر مدائن عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیده هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، مربوط به نیروهای حشدالشعبی عراق در مرقد «سلمان فارسی» واقع در شهر «مدائن» این کشور برای مردم و علاقمندان اکران و نمایش داده شد.

این برنامه اکران فیلم توسط مرکز گفتگوی دینی برای وحدت و با همکاری آستان مقدس سلمان فارسی و دبیرخانه جشنواره عمار همزمان با ششمین همایش سالانه پژوهش ها و مطالعات سلمان فارسی و ادیان برگزار می شود. مستند «عشق بدون مرز» از جمله فیلم های اکران شده در این همایش است.

در کنار نمایش فیلم های برگزیده جشنواره عمار، شعر خوانی و سخنرانی حاضران از جمله رئیس انجمن فرهنگی مدائن از برنامه های این همایش است.

اکران آثار برگزیده هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه در شهر مدائن عراق برگزار می شود.